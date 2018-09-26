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МирСпорт

В Украине могут резко подорожать продукты: экономист рассказал, когда и почему

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Уже в первом полугодии 2019 года цены на продукты питания в Украине вырастут на 10-20%.

Об этом в эфире ObozTV заявил эксперт по экономическим вопросам Евгений Олейников. По его словам, подобный эффект Украина в свое время уже ощутила с ценами на куриные яйца.

"Они тоже сначала подешевели из-за ограничения Россией экспорта, но дальше уменьшился объем производства и цены начали ощутимо расти. Поэтому - это временный лаг", - пояснил Олейников.

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Он уточнил, что из-за этой задержки рост цен на продукты до конца этого года замедлится или же вовсе остановится.

"К тому же, еще в первой половине года продукты питания уже сделали достаточно большой скачок в цене по сравнению с прошлым годом", - добавил экономист.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, когда именно в Украине подорожают сигареты.

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Темы
Цены на продуктыПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Евгений Олейников
Место
Украина
Объекты
Экономика Украиныпродукты
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Моня
Моня
I це перемоха! Ви що не знали? ))
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