В Украине могут резко подорожать продукты: экономист рассказал, когда и почему

Уже в первом полугодии 2019 года цены на продукты питания в Украине вырастут на 10-20%.

Об этом в эфире ObozTV заявил эксперт по экономическим вопросам Евгений Олейников. По его словам, подобный эффект Украина в свое время уже ощутила с ценами на куриные яйца.

"Они тоже сначала подешевели из-за ограничения Россией экспорта, но дальше уменьшился объем производства и цены начали ощутимо расти. Поэтому - это временный лаг", - пояснил Олейников.

Он уточнил, что из-за этой задержки рост цен на продукты до конца этого года замедлится или же вовсе остановится.

"К тому же, еще в первой половине года продукты питания уже сделали достаточно большой скачок в цене по сравнению с прошлым годом", - добавил экономист.

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