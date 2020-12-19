Мошенники воруют мобильные номера украинцев и опустошают банковские карты: под угрозой 80% населения

Только 20% украинцев привязали свои номера телефонов к паспортным данным. Остальные в любой момент рискуют обнаружить дубликат своей сим-карты в руках мошенников. Получив номер, мошенники заходят в мобильный банкинг, восстанавливают пароль и снимают все средства с карты.

О том, как работает схема и что сделать, чтобы защитить себя, читайте в материале OBOZREVATEL.

Если вы потеряете свой телефон, мобильный номер можно будет восстановить, всего лишь назвав два контакта, с которыми чаще всего общались в течение месяца. Такая услуга пользуется спросом и у мошенников. Они названивают с двух разных номеров потенциальной жертве, затем создают дубликат карты и завладевают чужим номером телефона.

С чужим номером мошенники могут легко зайти в социальные сети, получить доступ в мобильный банкинг и опустошить банковскую карту своей жертвы.

Как работает схема:

мошенники в течение несколько недель звонят потенциальной жертве с двух разных контактов ;

покупают специальную тарифную карту, затем звонят оператору, называют номер жертвы и говорят, что на самом деле это их утерянный номер;

чтобы подтвердить, что они действительно являются владельцами номера , называют два номера , с которыми "чаще всего общались", хотя при этом сами же с них звонили;

оператор "привязывает" карту к новой симке-дубликату;

мошенники с помощью чужого номера получают доступ к банковскому счету жертвы.

"Позвонили из ПриватБанка, попросили подтвердить перевод. Ответил, что ничего не переводил и они бросили трубку. Я сразу же позвонил в банк, там остановили перевод денег. Специалист банка объяснил, что со второго раза мошенники прошли верификацию, звонили с дубликата сим-карты. Перевод был на имя Tsetsenko H.", – рассказывает OBOZREVATEL житель Днепра.

Он успел остановить операцию, однако если бы задержался всего на несколько минут, мог бы остаться ни с чем. Как рассказывает замглавы Ассоциации "ЕМА" Алеся Данильченко, такая схема пользуется большой популярностью у украинских мошенников.

Дело в том, что 80% украинцев не привязали карту к своим персональным данным. Поэтому мошенники легко могут создать дубликат и украсть их номер. "Если бы клиенты были идентифицированы, или если бы они были на контракте, проблем бы не было. На контракт я не призываю переходить, но хотя бы нужно прийти с паспортом в отделение. Была такая ситуация, когда был всплеск. Отменили ночную смену номера. Но это неудобно некоторым клиентам", – рассказывает Данильченко.

Схема приобрела таких масштабов, что мобильные операторы начали продавать банкам возможность быстро проверить, восстанавливал ли клиент номер телефона в последнее время. Но услуга эта, говорит Данильченко, дорогая, ее могут пользоваться только крупные банки. Да и пользуются только тогда, когда обнаруживают "рисковую" операцию.

"Мы сейчас запускаем хаб, к которому смогут присоединиться и маленькие банки, вместе проверять, восстанавливали ли номер телефона, с которого им звонит якобы клиент", – говорит Данильченко.

запретить дистанционное переоформление дубликата карты и "привязать" ее на свой паспорт. Для этого нужно прийти в отделение оператора с документом;

если вам звонят с незнакомых номеров с определенной периодичностью, сразу же обратитесь к оператору мобильной связи, а также привяжите банковскую карту к новому номеру телефона;

тот номер телефона, который привязан к банковской карте, лучше никому не называть и использовать его только для общения с банком.

Если деньги уже переведут с карты, банк сможет их вернуть только после расследования. Полиция должна взяться за дело, расследовать его и доказать, что это было мошенничество. Банк же в таком случае винит оператора: именно он не смог защитить номер. Сами же операторы предлагают прийти в отделение с паспортом и навсегда решить проблему с возможной кражей номера.