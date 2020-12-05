Минсоц показал, кому в декабре повысили пенсии на 370 грн

В декабре 2020-го среднюю пенсию украинцев с первой группой инвалидностью повысили на 370,5 грн до 11 498,5 грн. При этом пенсионную выплату участников боевых действий увеличили на 94 грн до 2 918,8 грн.

Об этом говорится в опубликованных данных на странице Министерства социальной политики в социальной сети Facebook. Также повышение получили и украинцы с минимальной выплатой (на 57 грн до 1769 грн).

Как выросли пенсионные выплаты:

Первая группа: +370,5 грн до 11 498,5 грн;

вторая группа: +299,2 грн до 9 287,2 грн;

третья группа: +205,2 грн до 6 368,4 грн.

Отметим, такой перерасчет связан с повышением прожиточного минимума (ПМ) в Украине с 1 декабря 2020 года. В следующий раз ПМ пересмотрят только летом следующего года. Также стоит отметить, что в Украине размер социальных стандартов не соответствуют реальному уровню прожиточного минимума. Повышают на ту сумму, на которую, по мнению Кабмина, есть деньги.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев уже в следующем году ждет новая пенсионная реформа. Тех, кто еще не вышел на заслуженный отдых, обяжут вносить вклад на личный счет. Эти деньги или возьмут из уже существующих налогов и взносов, или заставят платить дополнительно.

Со средней зарплатой украинцы имеют право на пенсию в размере около 3,5 тыс. грн.