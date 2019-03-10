Курс доллара в Украине значительно изменится: аналитики ждут рост гривни 

Курс доллара в Украине снизится на 20-30 коп./$, достигнув отметки в 26,0/26,2 грн/$.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. По подсчетам финансового аналитика Владимира Мазуренко, за следующие 7 дней доллар может подешеветь примерно на 20-30 коп. и вплотную подойти к новой психологической отметке. Если такого результата удастся достичь, американская валюта пробьет минимальную за 9 месяцев отметку.

"Последние несколько недель, а если быть точными с середины февраля, мы наблюдаем стабильно позитивную для гривни динамику. Сейчас на курс воздействует временный фактор: накануне праздников украинцы продают свою валюту, чтобы потратить деньги на подарки, поездки и т.д. С другой стороны крупные игроки инвестируют в гривневые облигации внутреннего госзайма. Для этого продают доллары и покупают бумаги, выпущенные в гривнях", – поясняет Мазуренко.

Что влияет на курс доллара:

выпуск облигаций внутреннего гозайма (ОВГЗ) в гривнях под высокий процент: инвесторам выгоднее продавать валюту и покупать бумаги;

накануне праздников снижается спрос на доллары и растет спрос на гривню;

ситуация на внешних рынках остается относительно благоприятной для Украины.

Как ранее писал OBOZREVATEL, курс гривни к доллару в марте будет колебаться в диапазоне 26,75-27,75 грн/$.

В 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$. В то же время в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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