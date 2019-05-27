Курс доллара в Украине развернется вспять: прогноз аналитиков

В Украине курс доллара с 22 мая вырос с 26,2 до 26,4 грн/$, а через несколько дней тенденция развернется на 180 градусов и курс снова начнет снижаться.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,1/26,3 грн", – прогнозирует OBOZREVATEL аналитик Вадим Иосуб. Его коллега Владимир Мазуренко считает, что стоимость доллара за будущую неделю стабилизируется и составит около 26,2-26,4 грн/$. Негативные факторы, которые оказали определенное давление на валюту, потеряют свое влияние.

"Ситуация будет стабилизироваться. Я бы сказал, что сейчас наиболее вероятный курс доллара до конца мая – около 26,2 грн/$. Если не будет непредвиденных колебаний, стоимость доллара снизиться и будет оставаться в пределах уже обозначенного коридора", – добавляет в беседе с нами Мазуренко.

Курс доллара

Аналитики Goldman Sachs также считают, что доллар будет дешеветь. Так, среди факторов, которые способствуют укреплению гривни, они указывают высокие реальные процентные ставки, благоприятные условия торговли и приток частного капитала."В отношении кредитования мы более оптимистично оцениваем краткосрочное внешнее финансирование, чем рынок, и ожидаем, что этот фактор будет и впредь способствовать дальнейшему повышению кривой долга в долларах США", – отмечается в отчете.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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