Кто в Украине зарабатывает больше 30 тысяч гривен: названы вакансии

В Украине больше 30 тысяч гривен могут зарабатывать не только программисты, которые традиционно возглавляют список самых высокооплачиваемых вакансий, но и некоторый домашний персонал (работа в доме обеспеченной семьи), медиабайеры и аналитики.

Об этом говорится в данных статистики одного из кадровых порталов. Так, больше всего платят Net-программисту 55000 грн, Python-программисту 52000 грн, тим-лиду 50000 грн. Кроме того:

В среднем Веб-аналитик (анализирует работу сайтов) в Украине зарабатывает 43000 грн. Это медиана заработных плат по данным из 17 вакансий

В среднем Медиабайер (закупает, размещает рекламу) в Украине зарабатывает 37 500 грн. Это медиана заработных плат по данным из 100 вакансий

В среднем Javascript-программист в Украине зарабатывает 31 000 грн. Это медиана заработных плат по данным из 83 вакансий.

В среднем Обслуживающий персонал в Украине зарабатывает 30 000 грн. Это медиана заработных плат по данным из 11 вакансий, размещенных на Work.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.