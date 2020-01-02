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2 января • обновлено в 10:24
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Кто останется без пенсий и как пересчитают выплаты: в Украине вступили в силу новые правила

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В Украине с 1 января 2020-го действуют новые правила при назначении пенсий. На выплаты имеют право только те 60-летние, кто наработал от 27 лет стажа. Еще в 2019-м эта норма была на 12 месяцев меньше. Кроме того, в этом году дважды повысят минимальные и максимальные выплаты.

Подробнее о том, что и как изменится для пенсионеров с 1 января 2020-го, читайте в материале OBOZREVATEL.

Новые требования по стажу

В Министерстве социальной политики подсчитали, что в 2028-м только 55% выполнят требования по стажу. Фактически количество украинцев пенсионного возраста, но без пенсий, будет расти с каждым годом.

Кто сможет выйти на пенсию в 60 лет:

  • в 2020-м – от 27 лет стажа;

  • в 2021-м – от 28 лет стажа;

  • в 2022-м – от 29 лет стажа;

  • в 2023-м – от 30 лет стажа;

  • в 2024-м – от 31 года стажа;

  • в 2025-м – от 32 лет стажа;

  • в 2026-м – от 33 лет стажа;

  • в 2027-м – от 34 лет стажа;

  • в 2028-м – от 35 лет стажа.

Кто останется без пенсий и как пересчитают выплаты: в Украине вступили в силу новые правила

minfin.com.ua

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Кто выйдет на пенсию в 63 года:

  • в 2020-м – от 17 до 27 лет стажа;

  • в 2021-м – от 18 до 28 лет стажа;

  • в 2022-м – от 19 до 29 лет стажа;

  • в 2023-м – от 20 до 30 лет стажа;

  • в 2024-м – от 21 до 31 года стажа;

  • в 2025-м – от 22 до 32 лет стажа;

  • в 2026-м – от 23 до 33 лет стажа;

  • в 2027-м – от 24 до 34 лет стажа;

  • в 2028-м – от 25 до 35 лет стажа.

Кто выйдет на пенсию в 65 лет:

  • в 2020-м – до 17 лет стажа;

  • в 2021-м – до 18 лет стажа;

  • в 2022-м – до 19 лет стажа;

  • в 2023-м – до 20 лет стажа;

  • в 2024-м – до 21 года стажа;

  • в 2025-м – до 22 лет стажа;

  • в 2026-м – до 23 лет стажа;

  • в 2027-м – до 24 лет стажа;

  • в 2028-м – до 25 лет стажа.

Как пересчитают пенсии

"Осовременивание" пенсий в марте, которое запустили в рамках реформы еще прошлое правительство, покамест остается под вопросом. А вот плановое повышение пенсий остается в силе.

С 1 июля минимальную выплаты повысят с 1638 до 1712 грн. Параллельно увеличится и максимальная выплата - с 16 тысяч 380 грн до 17 тысяч 120. С 1 декабря 2020-го украинцы на заслуженном отдыхе будут получать как минимум 1769 грн.

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К слову, помимо этого вместе с повышением минималки до 4723 грн с 1 января вырастет выплата для тех, кто достиг 65 лет и выполнил требования по стажу. По закону они имеют право на выплату в размере от 40% минималки - 1889,2 грн.

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Тема
Пенсия в Украине
Место
Украина
Теги
повышение пенсий пенсии
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