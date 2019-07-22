В России лопнет "кредитный пузырь": названа дата

В российской экономике очень скоро случится "взрыв" из-за набранных населением кредитов. Он может произойти уже в 2021 году.

Об этом говорит министр экономического развития Максим Орешкин, сообщает "Эхо Москвы". Задолженность россиян по кредитам сейчас составляет около 8 трлн. рублей и она растет на 25% в год.

В среднем каждый россиянин должен банкам несколько десятков тысяч рублей, говорит Орешкин. Тогда как средняя зарплата, согласно Росстату, составляет около 30-35 тыс. рублей. Попытки влезть в новые долги, чтобы рассчитаться по старыми, только увеличивают проблему. В какой-то момент люди не смогут платить и тогда начнется обвал, прогнозирует министр экономразвития РФ.

"Наши оценки: в 2021-м году проблема в любом случае взорвется. То есть, до 22-го мы ее уже не дотянем. Давайте сейчас ею займемся, чтобы в 21-м году не бегать, как говорится, обожженными с криками. Чтобы уже понимать, что делать сейчас, чтобы в 21-м году с этой проблемой не столкнулись в полный рост", — сказал Орешкин, добавив, что безболезненно выйти из этой ситуации России точно уже не получится.

Россияне должны банкам 8 трлн. рублей Yenicag.Ru

По словам Орешкина, который сослался на данные Центробанка, в четвертом квартале 2018 года треть кредитов были выданы людям, у которых платежи превышали 60% совокупного месячного дохода.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в 2019 году россиян может ждать инфляционный шок.

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