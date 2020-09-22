Кому в Украине платят от 20 тысяч без опыта и навыков: эксперт раскрыл детали

В Украине среди тысяч открытых вакансий можно найти предложения с заработной платой от 20 тысяч гривен даже без опыта работы и особых навыков.

Как отмечает в комментарии OBOZREVATEL HR-эксперт Александр Белоус, такие предложения встречаются чаще всего в крупных компаниях, в сфере обслуживания или строительства.

"Для Киева 20 тысяч гривен без опыта работы – реальный размер оплаты труда либо для мужчины с хорошими физическими данными, который быстро освоит новые навыки. Это может быть монтаж подвесных потолков, ремонты. Если говорить о женщинах, то легче всего устроиться на такую зарплату в сферу обслуживания, имея приятную внешность, аккуратность", – рассказывает Белоус.

К примеру, на крупных кадровых порталах зарплату около 20 тысяч предлагают "специалисты по обеспечению чистоты" (уборщица) в сеть элитных винных магазинов, официантам в элитный клуб, монтажнику в рабочую бригаду.

Определить среднюю зарплату для работника без опыта и умений – сложно. Ведь это зависит от сферы деятельности. Но один из сайтов по поиску работы дает общую статистику по вакансиям, где не нужен опыт. По их данным, средняя оплата для сотрудников-новичков – 12 000 гривен.

В то же время можно заработать и больше ставки. Например, в заведениях питания есть еще чаевые, которые позволяют получить больше, или процент от прибыли. Часто проценты так же предлагают и продавцам-консультантам в магазинах. Работодатели, которых мы обзвонили в этих сферах, предлагали 13-15 тыс. Заработать с чаевыми можно и 20 тыс. Но усилий придется приложить немало, смены на таких вакансиях могут длиться 11-12 часов. И получать больше, скорее всего, вы будете не сразу, а когда наберетесь опыта и знаний.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.