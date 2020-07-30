Кому в Украине не дадут пенсию: требования ужесточат

В Украине в 2020-м на пенсию в 60 лет могут выйти те, кто имеет от 27 лет стажа, в 63 года – от 17 до 27 лет стажа. Чтобы выйти на заслуженный отдых в 65 лет, нужно иметь 16 лет стажа. Ежегодно указанные требования будут повышать на 12 месяцев до тех пор, пока на пенсию в 60 лет будут выходить только те, у кого не менее 35 лет стажа.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Если ситуация не изменится, и украинцы не откажутся от теневого заработка, по подсчетам Министерства социальной политики, в 2028-м только около половины (45%) 60-летних смогут вовремя получить выплату. Остальным же придется работать дольше. По оценкам Минсоцполитики, через семь лет около 45% украинцев вынуждены будут работать до 63 или 65 лет.

Стаж украинцев МОТ

Большая проблема – теневая занятость. Около четырех миллионов украинцев работают без официального оформления, взносы в Пенсионный фонд не платят. А еще миллионы часть зарплаты получают в конверте. Все это приводит к тому, что на действующих пенсионеров денег просто не хватает.

Как сообщал OBOZREVATEL: