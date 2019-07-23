Каждый украинец заплатит партиям: сколько получат "Слуга народа", Шарий и другие

Украинцы, поставив отметку напротив выбранной партии, отдали не только свой голос, но и несколько сотен гривен.

Уже с 2020-го финансировать из бюджета будут все политсилы, которые набрали более 2% голосов. До этого на деньги из госказны могли претендовать только члены парламента.

OBOZREVATEL выяснил, сколько Украина потратила на выборы и сколько заплатим победителям.

С каждого избирателя по 203 грн

Кабинет министров выделил на проведение парламентских выборов почти 2 млрд грн. Кроме того, согласно закону, из бюджета должны будут финансировать часть партий и компенсировать расходы на агитацию победителям (тем, кто прошел в парламент). В конечном итоге налогоплательщики заплатят за демократию около 3 млрд грн. А если эту сумму разделить на всех, кто принял участие в голосовании, получится около 203 грн.

Расходы ЦИК. В Центральной избирательной комиссии неоднократно заявляли, что избирательный бюджет нужно увеличивать. К примеру, всего лишь 268 грн заплатили члену участковой избирательной комиссии. На зарплаты и административные расходы потратили примерно ¾ всего бюджета, а остальное – на печать бюллетеней, логистику и т.д.

Резко сократить расходы позволило бы электронное голосование, которое еще до своего избрания обещал президент Владимир Зеленский. Печать бюллетеней на специальной бумаге с элементами защиты – ощутимая часть расходов.

Выборы в Украине

На любимые партии. Еще в 2015-м Верховная Рада приняла решение финансировать из бюджета деятельность партий. То есть за содержание партийных ячеек в регионах должны платить налогоплательщики. Если раньше деньги распределялись только между теми, кто прошел в парламент, с 2020-го достаточно будет преодолеть 2% барьер, чтобы претендовать на свои миллионы.

"Ежегодный объем государственного финансирования деятельности политичних партий, которые имеют право на такое финансирование, составляет две сотых размера минимальной заработной платы, установленный на 1 января года, что предшествует году выделения средств", – говорится в 17-й статье закона "О противодействии политической коррупции".

Сколько украинцы будут платить партиям

Сколько раздадут денег:

более 567 млн.

Кто может получить финансирование:

"Слуга народа" – 250 млн грн;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 64 млн грн;

"Европейская солидарность" –50 млн грн;

ВО "Батьківщина" –42 млн грн;

"Голос" – 38 млн грн;

"Сила и честь" –24 млн грн;

"Оппозиционный блок" – 19 млн грн;

Партия Шария – 18 млн грн;

Радикальная партия Олега Ляшка – 16 млн грн;

"Украинская стратегия Гройсмана" – 12 млн грн;

ВО "Свобода" – 12 млн грн.

*приблизительные расчеты на год

Хотя позже Кабинет министров разработал другой закон, которым сумму финансирования значительно снизили. Вместо минимальной зарплаты в расчетах используют показатель прожиточного минимума. Учитывая, что в Украине проголосовали 14,7 млн человек, а прожиточный минимум на 1 января 2019-го составил 1921 грн, всего на партии в 2020-м могут потратить около 567 млн грн.

Помимо государственных средств, партии получают взносы от своих членов. Собранной суммы должно хватить на агитацию, аренду офисов, зарплаты, организацию и проведения съездов и т.д. Как подсчитали в Комитете избирателей Украины, в прошлом году парламентские партии потратили 727 млн грн, из которых 513 млн – бюджетные.

Результаты выборов

Больше всего за год потратили партии "Батькивщина" (188 млн грн), "Народный Фронт" (133 млн грн), Блок Петра Порошенко "Солидарность" (130 млн грн) и "Самопомощь" (124 млн грн). Радикальная партия Олега Ляшко потратила 93 млн грн, "Оппозиционный блок" – 56 млн. "Слуге народа" может хватить 250 млн грн на обеспечение всей деятельности своей партии.

За свою же агитацию. Еще один приятный бонус – деньги, потраченные на агитацию, партиям возвращаются из бюджета. Но касается это тех политсил, которые попадут в парламент, преодолев барьер в 5%. А это "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За Жизнь!", "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Голос". В сумме расходы на агитацию составили несколько сотен миллионов гривен. К примеру, по данным "Опоры", только агитация на телевидении обошлась в 427 млн грн (речь идет о всех партиях, а не только о тех, кто займет свое место в здании под куполом). А еще расходы на партийные печатные издания, рекламу в газетах и интернете.

Зачем финансировать партии

Главная логика новшества – за политические силы в любом случае должен кто-то заплатить. Оплатить выборы и обеспечивать функционирование партии только за счет взносов рядовых членов практически невозможно. И чтобы политики не были зависимы от крупных доноров, их деятельность решили оплачивать из бюджета.

Однако в этой логике есть определенные нестыковки. Деньги на агитацию из бюджета можно будет получить только после того, как пройдут выборы, а до этого десятки и сотни миллионов гривен нужно где-то взять.

Практически во всех европейских странах (кроме Мальты, Молдовы, Беларуси и Швейцарии) политические партии получают прямое финансирование из бюджета. Параллельно с этим действуют и жесткие требования по отчетности.

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Финансирование непарламентских партий (тех, что набрали 2%) в будущем должно создать политическую конкуренцию. Мол, если партия имеет высокую поддержку, значит, в будущем, усилив свои позиции за счет стабильного финансирования, она уже на следующих выборах может составить реальную конкуренцию на выборах.

Одна из важных проблем: многие партии с помощью "ручных" каналов проводят агитацию бесплатно и круглый год: до, после и во время выборов. Не так давно сторонник одной из политических сил выкупил три крупных телеканала. Также "дружественные" каналы есть как у предыдущего, так и у действующего президентов. И если другим политикам для того, чтобы рассказать о своей программе или транслировать съезд, придется заплатить за агитацию, то "счастливчиков" пиарят бесплатно и с завидной регулярностью. А это создает неравные условия на политическом поле.

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