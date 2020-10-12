Сколько зарабатывают кандидаты в мэры Киева: миллионы за границей, богатые жены и биткоины

В Киеве на должность городского головы претендуют 20 человек: среди них сразу несколько телеведущих, бывшие нардепы, активисты и политические старожилы. Львиная доля кандидатов в бургомистры – официальные миллионеры. Декларации подали не все претенденты, однако если проанализировать имеющуюся информации, самым богатым оказался 82-летний Александр Омельченко, который уже занимал кресло мэра Киева.

О том, сколько заработали и что задекларировали кандидаты – читайте в материале OBOZREVATEL.

Кто из кандидатов заработал больше всех (с учетом дохода семьи за 2019 год):

5 9 млн грн – Александр Омельченко

Политик использует надежные и низкодоходные способы заработка – разместил депозит в государственных банках.

5,1 млн грн – Андрей Ильенко

"Свободовец" Ильенко в прошлом году продал вместе со своей мамой квартиру. Это и стало основным источником дохода.

2,8 млн – Борислав Береза

Политику повезло с супругой. Которая, судя по доходам, вполне успешно занимается бизнесом.

2,6 млн грн – Алексей Кучеренко

Основной доход Кучеренко – занятие бизнесом. Кроме того, у него есть зарплата народного депутата Украины. Отметим, вероятно, предпринимательской деятельностью в 2019-м кандидат занимался еще до избрания в Раду.

1 млн грн – Виталий Кличко

Основной доход Кличко – из Германии. Там он хранит свои сбережения в банке и получает неплохие проценты.

Бывший министр ЖКХ-миллионер: что задекларировал Кучеренко

Алексей Кучеренко, которого на должность киевского бургомистра выдвинула "Батькивщина", официальный миллионер. При этом банкам политик не доверяет. Наличными он хранит более 31 млн грн (в долларах, разумеется), а на счету в "Привате" у него всего 62 тысячи гривен.

Сам политик в одном из своих последних интервью журналисту Остапу Дроздову признался, откуда у него взялись деньги. Оказывается, еще до того, как заняться политикой, сразу после развала СССР, Кучеренко был успешным бизнесменом. Якобы, сумел накопить столько, что хватило на десятилетия.

Источники своего богатства Кучеренко объясняет очень сумбурно. "На каждом заводе был красный директор, который пытался спасти свой завод. И кто-то брал кредит, брал у него товар, вез в Туркменистан, как я сделал. А в Туркменистане говорят: мы готовы у вас купить, но мы вам можем заплатить только манаты. И что делать с манатами? Говорят: ну купите у нас за них мазут. Ну купил мазут, отгрузили в Каспийском, форт Шевченко, потом баржами доставили до Киева...нет, до Днепра, в Украину. Начали его разгонять. Мазут конфисковали, потому что зима была, Звягильский декрет выпустил. Потом они говорят: берите газ. Им говорят: зачем нам вам газ, там по дороге нужно Узбекистан, Казахстан пройти, от газа отбивались", – рассказывает Кучеренко.

Журналиста Дроздова рассказ Кучеренко о его заработках рассмешил, он даже был вынужден выйти из кадра. Кучеренко еще в 2008-м обзавелся огромным домом (337,9 квадратных метров) в элитном Козине под Киевом. И если верить декларации, купил он особняк всего за 970 тыс. грн. Сейчас дом такой площади в Козине можно купить по цене от 5 до 10,2 млн грн. Там же у него есть участок площадью 1530 и 1200 квадратов.

Кроме того, у политика есть элитные часы Franck Muller и Petek Philippe. В гаражах у Кучеренко две Toyota, Mersedes, Nassan Leaf и Daewoo Lanos. В парламенте кандидат в 2019-м заработал всего 174 тысячи (работал четыре месяца), бизнес принес ему более двух миллионов гривен и еще 390 тыс. он получил от предприятия "Гарант Буд" (они по какой-то причине одолжили у политика деньги).

Виталий Кличко: одолжил брату миллионы

Судя по декларации, у Виталия Кличко общий бюджет с его братом. Он ему одолжил практически все свои официальные сбережения: 6,3 млн евро, 339 тыс. долларов.

Наличкой столичный городской голова хранит 13,2 тыс. долларов, 24,2 тыс. евро, а в банке "Кредит Днипро" у него 67,1 тыс. грн. В Германии у Кличко есть 1,6 млн евро и 214 тыс. долларов (Deutsche Bank AG).

В Киеве городской глава владеет: квартирой 251,8 квадратов, домом отдыха в Лютеже Киевской области площадью 785,5 квадратов, там же у него есть участок земли площадью 2500 квадратных метров. Кроме того, еще с конца 90-х у действующего мэра осталась небольшая квартира в столице (43,6 квадратов). Семья Кличко есть целый набор часов и ювелирных изделий: всего 14 наименований. А вот зарплата составляет всего 318 тыс. грн (всего 26,5 тыс. в месяц). От управления своими активами политик получил 697 тыс. грн.

К слову, в прошлом году издание НВ оценило состояние братьев Кличко в 91 миллион долларов. Судя по декларации, совокупно Виталий Владимирович владеет 8,2 млн евро, 567 тыс. долларов и 67 тыс. грн.

Верещук-латифундист, Притула с корпоративами и Пальчевский с биткоинами

Народный депутат Ирина Верещук владеет небольшой квартирой в Броварах (37,6 квадратов). Обошлась эта недвижимость в 832 тыс. грн. Во Львове у политика есть право собственности на две квартиры площадью 53,2 и 45,5 квадратов и на небольшие апартаменты в 38,6 квадратов в родной Рава-Русской. Там же она приобрела огромное количество земельных участковых. Всего во Львовской области в 2019-м у Ирины Андреевны и у ее гражданского супруга появилось 23 668 квадратов.

Кандидат заработала в прошлом году больше 515 тыс. грн (около 43 тыс. грн в месяц), а члены ее семьи 485,3 тыс. грн. Верещук водит Toyota Camry 2018 года выпуска.

Кандидат в мэры, телеведущий Сергей Притула декларацию не подавал, так как до этого не занимал государственных должностей. По данным издания OBOZREVATEL, он владеет тремя автомобилями: двумя Mersedes-Benz (Sprinter 319 CDI и Gle 400 4 Matic) и Peugeot Boxer 230 L. У него также есть право собственности на две квартиры (на улицах Бабушкина и Златоустовская) и гараж.

У ведущего есть регистрация в качестве физлица-предпринимателя. Как пишут в СМИ, до карантина пригласить Притулу провести праздник, корпоратив стоил 10 тыс. долларов.

Еще один телеведущий, основатель Eurolab Андрей Пальчевский также свою декларацию не обнародовал и не должен был делать это по закону. В СМИ он называл себя миллионерам, а несколько лет назад говорил изданию "Гордон", что больше всего прибыли ему приносят криптовалюты. Отвечая на вопрос, какой бизнес приносит ему самый большой доход, Пальчевский сказал: "Биткоины. Если говорить о доходе, точнее, о прибыли, – конечно, биткоины". На вопрос, сколько у него биткоинов, Пальчевский ответил: "Может, еще ключи от квартиры? Ага! Несколько биткоинов".