Как получить максимальную пенсию в Украине: названы условия и сумма

В Украине размер максимальной пенсии составляет 17 690 грн. Чтобы на нее заработать, необходимо иметь "белую" зарплату в размере около 54 тыс. грн.

Так, согласно Закону "Об общеобязательном пенсионном страховании", при расчете пенсии учитывают среднюю зарплату по стране в размере около 10 тыс. грн, соотношение собственной зарплаты к средней, стаж и коэффициент его оценки, который составляет 1%. Таким образом, для получения максимальной пенсии нужно:

в течение 35 лет платить взносы с белой зарплаты;

получать "белую" зарплату в размере 54 тыс. грн.

К слову, при средней зарплате можно рассчитывать на пенсию в размере около 3,5 тыс. грн. При этом те украинцы, которые показывают минимальную зарплату и платят с нее налоги, при выходе на заслуженный отдых могут рассчитывать на выплату в размере всего лишь 1769 грн.

В Украине один из самых низких уровней пенсий в Европе. При этом из-за большого количества физлиц-предпринимателей, теневой занятости, зарплат в конвертах Пенсионный фонд недополучает миллиарды гривен.

Кабинет министров принял решение в 2021-м забрать из Пенсионного фонда ранее обещанные 8,5 млрд грн. В результате индексацию пенсий, которую обещали на март 2021-го, перенесут на неизвестный срок.

Отметим, как уже писал OBOZREVATEL, повышение пенсий в марте должно составить около 11%. К примеру, при пенсии в 3,5 тыс. грн размер прибавки может составить около 385 грн. При переносе решения с марта, например, на декабрь украинцы потеряют 3,4 тыс. грн.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.