Как будет работать абонплата на воду и тепло в Украине: суммы и прогнозы

Согласно новому законодательству жильцы многоквартирных домов смогут сами выбрать, кто будет предоставлять им ту или иную услугу, а также могут не согласиться с предложенной им абонплатой на тепло и воду.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL заявил эксперт по вопросам ЖКХ Сергей Пинчук.

"Согласно новому законодательству плата по абонентскому обслуживанию будет выделяться в отдельный платеж. Это не будет дополнительной платой, которая налагается на потребителя. Дело в том, что сама по себе абоплатата всегда была заложена в стоимости услуги, просто сейчас она будет выделяться в отдельный платеж", - отметил Пинчук, добавив при этом, что абонентская плата - это плата за распределение услуги внутри многоквартирного дома.

"Сама по себе абонентская плата - это плата за распределение услуги внутри многоквартирного дома. Это учет потребителей, это личные счета, это расчет того, кто сколько тепла потребил и т.д., т.е. это та работа, которая всегда была заложена в тариф", - заявил эксперт.

"Поскольку сейчас абонплата выделяется в отдельный платеж, жильцы многоквартирных домов смогут сами выбрать, кто будет предоставлять им ту или иную услугу. Если они примут соответствующее решение - это будет делать тот же монополист, который делал это раньше. Но жильцы также могут принять решение о том, что они сами будут осуществлять распределение услуги внутри дома", - заявил эксперт.

"Абонплата не будет четко фиксированной суммой, она будет назначаться по договоренности сторон. Жильцы могут не согласиться с той абонплатой, которую им предложат. Правительство выставляет только граничные размеры абонплаты, чтобы монополист не поднял ее слишком высоко", - заявил эксперт.

"То есть правительство устанавливает граничный размер, а уже ОСМД высчитывает абонплату для каждой квартиры. Что касается цифр, то абонплата за отопление будет в районе 30 гривен, а абонплата на воду до 20 гривен", - отметил эксперт.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Украина для получения очередного кредитного транша от МВФ должна выполнить целый ряд требований, среди которых введение абонентских плат на отопление и газ. Обновленную версию меморандума с МВФ президент, глава НБУ и министр финансов подписали еще в прошлом году. Одни из невыполненных условий: введение абонплаты на газ и отопление.

В ближайшее время в Украине могут ввести абонентскую плату на отопление и воду. Данное нововведение прописано в законе "О жилищно-коммунальных услугах", который вступает в силу 10 июня. Согласно закону в Украине для потребителей коммунальных услуг будет введено такое понятие как "плата за абонентское обслуживание". Как говорится в разъяснениях к закону, это сумма, которую потребитель платит исполнителю коммунальной услуги по индивидуальному договору о предоставлении коммунальных услуг в многоквартирном доме (кроме услуг по поставке газа и электроэнергии).