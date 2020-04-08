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8 апреля • обновлено в 14:38
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Кабмин ввел новые правила назначения выплат пенсионерам и получателям соцпомощи

2.7т
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Кабинет министров принял решение автоматически продлить социальные выплаты, которые были назначены до начала карантина. Кроме того, продлили и сроки для тех, кто только собирается обратиться за помощью – сроки продлили на время карантина плюс один месяц.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на заседании Кабмина 8 апреля. Главные новшества:

  • выплаты социальной помощи, которые были назначены ранее, будут продлены на период карантина и 30 дней после этого автоматически;

  • у тех, кто получал помощь и пропустил проверку, выплаты во время карантина забирать не будут;

  • с 10 апреля этого года вводится информационная платформа "Помощь рядом" для оказания поддержки и социальных услуг гражданам пожилого возраста, лицам с инвалидностью и другим незащищенным категориям граждан.

Марина Лазебная

Марина Лазебная

"Что мы предлагаем? Мы продолжим выплаты, которые были назначены раньше, продлим без дополнительного обращения. Продолжим выплаты людям с инвалидностью, продолжим срок обращения на карантин плюс один месяц", – пояснила министр соцполитики Марина Лазебная.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада на март и апрель освободила от уплаты ЕСВ (поступает в Пенсионный фонд) всех физлиц-предпринимателей.При этом денег на обещанное повышение пенсий в бюджет не заложили.

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Тема
Пенсия в Украине
Место
Украина
Теги
пенсии повышение пенсий
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