Нерешительность власти убьет тысячи людей, Украина на грани COVID-катастрофы: почему нам срочно нужен локдаун

Ситуация с эпидемией коронавируса в Украине продолжает ухудшаться с каждым днем: в больницах не хватает коек, кислородных точек и медиков. Но при этом власть не спешит вводить жесткий карантин и готова ждать еще минимум три недели в то время, как ежедневно умирают сотни украинцев.

Как рассказали источники в Кабмине, объявить локдаун планируют аж с 25 декабря по 15 января. В частности, это решение связано с тем, что многие компании как раз в этот период уходят на рождественско-новогодние каникулы. Но если ждать еще столько времени, то количество больных к концу декабря может достичь 30 тысяч в сутки, а смертность (только по официальным данным) вырастет с 200 до 500 человек. Если же ввести локдаун в Украине прямо сейчас, то это позволит спасти жизни тысяч граждан.

OBOZREVATEL изучил прогнозы Кабинета министров, Минздрава, статистику по коронавирусу в Украине и в мире, а также подготовил две модели развития ситуации. Подробнее читайте в материале.

Так, согласно моделированию Киевской школы экономики, разница в смертях при полном локдауне и в условиях неудачного карантина выходного дня составляет 33 против 17 тысяч человек. И это только те данные, основанные на официальных сводках. Реальная картина может быть еще ужаснее.

OBOZREVATEL изучил данные, которые используют при расчетах правительство, и выяснил:

официально в Украине от коронавируса умирает 1,68% заболевших (в мире – 2,3%);

еженедельно количество заболевших увеличивается на 15-20%;

без локдауна уже в декабре количество официальных случаев заражения будет достигать около 30 тыс. в день;

общее число жертв при отсутствии локдауна составит более 33 тысяч человек.

Итак, рассмотрим два варианта развития:

Первый: локдаун введут только с 25 декабря. В результате, если действующая динамика не будет ухудшаться, уже через неделю в Украине будет 17,7 тыс. новых случаев, а к 25-му декабрю уже 30,5 тыс. в день.

Результат: ежедневно от коронавируса будут умирать до 504 человек, медикам придется выбирать, кому спасать жизнь, а общее количество смертей увеличится до 33 тысяч случаев (сейчас 12,3 тысячи). Причем смертность будет увеличиваться, так как ни кислорода, ни мест в больницах, ни медицинского персонала хватать не будет.

Второй: локдаун введут, к примеру, с 1 декабря. Если украинцы будут придерживаться ограничений, как это делают в странах-ЕС, например, в Ирландии, уже через неделю количество случаев может сократиться на 45%. В результате статистика может показать всего 6,7 тыс. новых случаев коронавируса. К 25 декабрю количество случаев сократится до 2,2 тыс. человек в день.

Результат: вместо 504 человек будут умирать 40 человек в день. То есть число смертей снизится в 12,6 раза!

В стране проводят недостаточное количество тестов. За последние сутки в Украине сделали всего меньше 32 тыс. тестов (данные ЦОЗ), а должны были – 200 тыс.

"Система тестирования в Украине выведена из строя – Украина не контролирует распространение вируса и едва успевает диагностировать случаи пациентов, которые уже находятся в больницах. Об этом говорят цифры. Чтобы взять под контроль распространение COVID-19 при 11 000 новых случаев в сутки следует проводить 220 000 ПЦР-тестов ежедневно", – заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Павел Ковтонюк.

В среднем количество "позитивных" тестов должно быть на уровне 30%. Это свидетельствует о том, что при вспышке страна эффективно находит цепочку заражения и проводит достаточное количество тестирований. В Украине же это всего лишь около 10%. Кроме того, есть проблема и с достоверностью самих тест-систем, об этом вскоре читайте на OBOZREVATEL.

В Польше, Германии, Италии на один миллион человек проводят тесты у 500-600 тысяч. В Украине этот показатель не дотягивает даже до 100 тысяч.

В статистику попадают не все смерти от коронавируса, как и сами случаи заражения. Те украинцы, которые не делали тесты и перенесли коронавирус на самоизоляции (в легкой форме), не попали в общую статистику. Также в официальных данных нет и смертей, если человеку не сделали тест до или после кончины.

"Очень много больных, у которых легкая форма, лечатся и без наличия ПЦР-теста. Соответственно они в статистику не попадают. Там лишь 20-30% от общего количества, это те, кто обратился за медицинской помощью. Реальная картина действительно совсем другая. Украина находится на том же уровне, что и Франция. У нас очень большая недорегистрация", – рассказывает эпидемиолог Екатерина Сочка.

В Украине показатель смертности составляет 280 человек на 1 млн населения, в Польше этот показатель – 450 человек, во Франции – 801 человек, в Великобритании – 856 человек на 1 млн населения. Вероятно, такая статистика, в том числе, связана с отсутствием широкомасштабного тестирования.

"Если человек умер от коронавируса, но он не был диагностирован, он не попадает в статистику смертности от COVID-19. И таких огромное количество", – сказал врач-эпидемиолог Андрей Александрин.

В тех странах, где уже ввели полный локдаун, ситуация улучшается с каждым днем. Вот всего несколько примеров:

Израиль. В середине сентября, когда в в стране был зафиксирован рекорд в 6 950 новых случаев заболеваний в сутки, в стране объявили локдаун – месяц строгих ограничений с последующим поэтапным выходом, который растянется аж до 21 февраля 2021 года.

Благодаря ограничениям количество новых заболеваний за сутки удалось сбить с почти 7000 до 1000 случаев почти в 7 раз!

Австрия. После частичных ограничений, введенных с 3 ноября, правительство пришло к выводу, что такие ограничения – малоэффективны. И объявил о полном локдаун с 15 ноября по 6 декабря. Эти ограничения стали одними из самых строгих в Европе.

В стране началось медленное, но стабильное снижение новых случаев заболевания. Если 13 ноября количество заражений превысило 9500 человек в сутки, то уже через неделю рост удалось уменьшить до примерно 7000 за сутки, еще через неделю – в 5800. С 25 ноября фиксируется значительное снижение распространения коронавируса: утром 30 ноября выявлено 2700 новых больных.

Пока власть не решается на введение локдауна в Украине, люди начали умирать от нехватки кислорода, а больницы по всей стране – захлебываться от наплыва больных COVID-19.

Например:

COVID-19 уже буквально душит Киев. В больницы столицы поступает все больше пациентов в тяжелом состоянии. Медики предупреждают: смертность будет расти, ведь сложилась критическая ситуация с концентраторами. Без кислорода люди падают в обморок. А врачи попросту вынуждены отбирать маски для более тяжелых пациентов.

В Одессе закончились места в реанимации для больных COVID-19. Врачей не хватает, они на грани из-за чрезмерной нагрузки. Люди умирают без кислорода под дверью больниц. Но соблюдать хотя бы масочный режим жители города тоже не хотят.

В Харькове также не хватает кислорода для лечения больных коронавирусом, а для самых тяжелых случаев скорые часами ищут свободное место. В то же время бизнесмены распродавали дефицитные кислородные концентраторы по завышенной цене.

Критическая ситуация – по всей стране. И с каждой неделей становится только хуже.

По примеру других стран можно утверждать: единственное, что позволит перебороть ситуацию: жесткий локдаун, который будет длиться не менее трех недель. Такие ограничения в Украине конечно ударят по бизнесу, ухудшат экономическую ситуацию. Но это спасет тысячи жизней. И если Кабмин выбирая между миллионами гривен и тысячи жизней предпочтет деньги, такое решение никак иначе как "преступным" назвать нельзя.