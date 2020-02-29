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29 февраля • обновлено в 21:03
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Кабмин отреагировал на угрозу остаться без зарплат и направил деньги шахтерам

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Государственная казначейская служба Украины перечислит 654 млн грн на обеспечение оплаты труда шахтеров, которым задолжали зарплаты.

Деньги должны перевести уже на следующей неделе – со 2 марта, сообщила пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

"В Минэкоэнерго вопрос выплаты зарплат шахтерам – номер один в повестке дня и она должна быть погашена в ближайшие месяцы", – сказано в сообщении.

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Министерство также напомнило, что в 2020 году предусмотрено 1 962 746,1 тыс. грн, которые планируется направить на выплату заработной платы и погашения задолженности по ней по бюджетной программе "Реструктуризация угольной отрасли".

Отметим, недавно президент Украины Владимир Зеленский предложил не платить зарплату членам правительства, если в ближайшее время государство не выплатит шахтерам долги по зарплате.

На зарплаты шахтерам выделили деньги

На зарплаты шахтерам выделили деньги

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Зарплаты в Украине долг по зарплате
Место
Украина
Теги
Госказначейство Украины зарплата Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины шахтеры
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Увага ! чесслово ! Государство Украина оплачивает долги ООО ! ООООО - за акулу -капиталиста ! Человек труда - прежде всего. Пусть удавится капиталист Ахметов баблом своим грязным ! СУГС
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