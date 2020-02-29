Государственная казначейская служба Украины перечислит 654 млн грн на обеспечение оплаты труда шахтеров, которым задолжали зарплаты.

Деньги должны перевести уже на следующей неделе – со 2 марта, сообщила пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

"В Минэкоэнерго вопрос выплаты зарплат шахтерам – номер один в повестке дня и она должна быть погашена в ближайшие месяцы", – сказано в сообщении.

Министерство также напомнило, что в 2020 году предусмотрено 1 962 746,1 тыс. грн, которые планируется направить на выплату заработной платы и погашения задолженности по ней по бюджетной программе "Реструктуризация угольной отрасли".

Отметим, недавно президент Украины Владимир Зеленский предложил не платить зарплату членам правительства, если в ближайшее время государство не выплатит шахтерам долги по зарплате.

На зарплаты шахтерам выделили деньги Коллаж

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