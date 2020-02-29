Государственная казначейская служба Украины перечислит 654 млн грн на обеспечение оплаты труда шахтеров, которым задолжали зарплаты.
Деньги должны перевести уже на следующей неделе – со 2 марта, сообщила пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.
"В Минэкоэнерго вопрос выплаты зарплат шахтерам – номер один в повестке дня и она должна быть погашена в ближайшие месяцы", – сказано в сообщении.
Министерство также напомнило, что в 2020 году предусмотрено 1 962 746,1 тыс. грн, которые планируется направить на выплату заработной платы и погашения задолженности по ней по бюджетной программе "Реструктуризация угольной отрасли".
Отметим, недавно президент Украины Владимир Зеленский предложил не платить зарплату членам правительства, если в ближайшее время государство не выплатит шахтерам долги по зарплате.
На зарплаты шахтерам выделили деньги
Коллаж
Как сообщал OBOZREVATEL:
18 декабря Кабмин направил 322,6 млн гривен для выплаты зарплаты шахтерам.
21 января в здании Львовской ОГА лидеры профсоюзов ГП "Львовуголь" устроили протест с требованием выплатить работникам предприятия задолженность по зарплате, которую те не получают с ноября 2019 года.
6 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что в стране большие проблемы с шахтерами и медиками.
В Минэнерго отметили, что долги по зарплатам у шахтеров растут, так как из-за теплой зимы на складах не расходуются запасы угля.
Убыточные государственные шахты в Украине будут закрывать, а их сотрудникам придется искать новую работу, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
В начале февраля украинским шахтерам погасили 163 млн гривен задолженности.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Зарплаты в Украине" на OBOZREVATEL.