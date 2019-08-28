"Полезные санкции": в России резко поменялся список самых богатых людей

Из-за кризиса в России падают доходы даже у миллиардеров. За последний год общее состояние 10 самых богатых семей выросло всего на $300 млн, до $25,3 млрд. А три клана выбыли из списка.

Об этом говорится в публикации Forbes, в которой подсчитали имущество олигархов.

"В экономике России продолжается стагнация, и перспектив роста для нее не видно. Не растут и оценки активов российских предпринимателей — по сравнению с прошлым годом совокупное состояние десяти богатейших семей практически не изменилось, увеличилось всего на $300 млн, до $25,3 млрд", – отмечают авторы.

Новости Россиянам предсказали падение доходов в 10 раз

Первое место занимает клан Гуцериевых, члены которого имеют доходы от нефтяного, финансового бизнеса и торговых сетей. Суммарная оценка состояний всех его представителей за год снизилась с $5,97 млрд до $5,65 млрд.

На втором месте оказались "друзья Путина" – семья Ротенбергов. Они известны тем, что получили подряд на строительство моста в аннексированный Крым. Общее состояние всех четверых оценивается в $5,18 млрд.

На третье место вышла семья Шаймиевых, которые являются сыновьями первого президента Татарстана. Их бизнес – нефтепереработка, химпроизводство и электроэнергетика. Совокупное состояние клана оценивается в $2,8 млрд.

Порог в $1,16 млрд не смогли преодолеть три из десяти богатейших семей, входивших в прошлогодний список. Они недотянули до $1 млрд.

Издание отмечает, что в первую десятку в этом году впервые вошли представители агросектора. Им в этом "помогли" санкции против РФ.

"Линники (№7, общее состояние $1,6 млрд), и Михайловы (№10, $1,16 млрд) занимаются производством мяса. Импортозамещение дает возможность таким компаниям, как "Мираторг" и "Черкизово", расти опережающими темпами", – пишет Forbes.

Миллиардер Аркадий Ротенберг с Владимиром Путиным Радио Свобода

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 июля появились данные, согласно которым в России три четверти граждан нуждаются в дополнительных средствах до получения заработной платы.

Тем временем Экономику России может сотрясти уже в 2021 году. Причина – в огромных долгах населения по кредитах. Помочь могут только неотложные меры, сдерживающие рост "долгового пузыря". Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!