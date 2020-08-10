Хозяйке разрушенной газом квартиры в Киеве прислали счет за коммуналку

Жители разрушенной газом квартиры в Киеве пришел счет за коммуналку. Коллаж Обозревателя

Киевлянка Оксана Ходорич, чья квартира на Позняках была разрушена взрывом газа 21 июня, получила счет за коммуналку за июль на 1193 гривни.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook в понедельник, 10 августа.

"Счет за разрушенную квартиру за июль 2020 (взрыв произошел 21.06.2020). Интересно на каком основании, готова жить в той квартире, раз за нее должна платить", – написала Ходорич.

Она опубликовала письмо от КП ГИВЦ (Главный информационно-вычислительный центр), в котором за "проживание" в разрушенной квартире ей выставили счет на 1193 гривни.

В частности, за содержание домов и придомовых территорий – 496 грн; за вывоз бытовых отходов – 180 грн, за снабжение горячей водой – 293 грн. Еще 180 грн ей насчитали за электроэнергию.

Счет за коммуналку жители разрушенной квартиры Facebook / Оксана Ходорич

Счет за коммуналку жители разрушенной квартиры Facebook / Оксана Ходорич

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