Главная Новости
6 октября • обновлено в 10:38
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Личные финансы

"Готовятся к худшему": вскрылась причина высоких цен на продукты в Украине

5.7т Читать материал на украинском

В Украине несмотря на укрепление гривни к доллару цены на продукты не падают, а только ростут. Одной из причин стали риски, которые продавцы закладывают в стоимость товаров.

Об этом сказано в материале "Сегодня". Эксперты отмечают, что в странах с нестабильной экономикой риски особенно высоки, а курс валют нестабильный.

"Никто не может понять, что будет через некоторое время. А у многих отсрочка по платежам на 30, 45 дней. Как можно закладывать курс 24 грн, если ты не понимаешь, каким он будет через это время, а у тебя маржа 20%? Если курс повысится, ты можешь всю свою прибыль потерять только из-за прыжка курса. А если курс станет 28, то ты "влетел" и фактически уходишь с рынка. Бизнес и так научен за последние годы рисковать, но рискует аккуратно", – пояснил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Цены на продукты

Цены на продукты

varlamov.ru

По его словам, на доллар ориентируются и украинские производители, причем практически все.

Новости
В Украине взлетели цены на главный продукт: что будет дальше

"Импортная составляющая есть практически во всех товарах, в том числе произведенных в Украине. У нас нет ничего, что бы было привязано исключительно к нашей стране. Даже в украинской капусте, причем немаленькая. Это удобрение, бензин и дизтопливо, посевной материал, сельскохозяйственная техника и т. д.", – пояснил эксперт.

Отмечается, что укрепление гривни продолжается практически на протяжении всего года, но производители с продавцами все равно "готовятся к худшему". При этом Дорошенко уверяет, что при более высоком курсе цены росли бы гораздо быстрее.

"Цены растут сейчас более медленными темпами, чем при неизменном курсе, тем более при растущем. Инфляция снижается. Например, по итогам 2018 года она была 9,8%, до этого – 13,6%. Основной фактор, который обусловливает снижение инфляции, – это именно укрепленная гривня", – пояснил Дорошенко. По прогнозам эксперта, по итогам года инфляция в Украине составит 7-7,3%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине стоимость овощей пойдет на спад из-за увеличения предложения отечественной продукции.

"Пока по некоторым позициям присутствует импорт, но почти весь импорт по ранней продукции вытеснит отечественное производство… К тому же в этом сезоне посадили больше ранних овощей, чем в предыдущие годы", – сообщила представительница оптового рынка "Шувар" Татьяна Гетьман.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Цены на продукты" на OBOZREVATEL.

Тема
Цены на продукты
Персона
Алексей Дорошенко
Место
Украина
Тег
продукты
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
12
19
Смешно
2
Интересно
6
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Gorobec Sana
Gorobec Sana
Завжди знайдуться якісь виправдання. А причина в тому що в нас або недостатньо вирощується сільгосппродукції або посередники накручують ціни.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Нужен просто закон наценка максмум10% и все))))и кому не нравиться пусть закрываются АТБ Сильпо и Варус все равно останутся))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
А как быть потребителям, во что им риски закладывать ? Может государство должно и о них думать, а не только о бизнесе, какой будет бизнес без потребления ?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Блоги / мнения

ads pixel