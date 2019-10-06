"Готовятся к худшему": вскрылась причина высоких цен на продукты в Украине

В Украине несмотря на укрепление гривни к доллару цены на продукты не падают, а только ростут. Одной из причин стали риски, которые продавцы закладывают в стоимость товаров.

Об этом сказано в материале "Сегодня". Эксперты отмечают, что в странах с нестабильной экономикой риски особенно высоки, а курс валют нестабильный.

"Никто не может понять, что будет через некоторое время. А у многих отсрочка по платежам на 30, 45 дней. Как можно закладывать курс 24 грн, если ты не понимаешь, каким он будет через это время, а у тебя маржа 20%? Если курс повысится, ты можешь всю свою прибыль потерять только из-за прыжка курса. А если курс станет 28, то ты "влетел" и фактически уходишь с рынка. Бизнес и так научен за последние годы рисковать, но рискует аккуратно", – пояснил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Цены на продукты varlamov.ru

По его словам, на доллар ориентируются и украинские производители, причем практически все.

"Импортная составляющая есть практически во всех товарах, в том числе произведенных в Украине. У нас нет ничего, что бы было привязано исключительно к нашей стране. Даже в украинской капусте, причем немаленькая. Это удобрение, бензин и дизтопливо, посевной материал, сельскохозяйственная техника и т. д.", – пояснил эксперт.

Отмечается, что укрепление гривни продолжается практически на протяжении всего года, но производители с продавцами все равно "готовятся к худшему". При этом Дорошенко уверяет, что при более высоком курсе цены росли бы гораздо быстрее.

"Цены растут сейчас более медленными темпами, чем при неизменном курсе, тем более при растущем. Инфляция снижается. Например, по итогам 2018 года она была 9,8%, до этого – 13,6%. Основной фактор, который обусловливает снижение инфляции, – это именно укрепленная гривня", – пояснил Дорошенко. По прогнозам эксперта, по итогам года инфляция в Украине составит 7-7,3%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине стоимость овощей пойдет на спад из-за увеличения предложения отечественной продукции.

"Пока по некоторым позициям присутствует импорт, но почти весь импорт по ранней продукции вытеснит отечественное производство… К тому же в этом сезоне посадили больше ранних овощей, чем в предыдущие годы", – сообщила представительница оптового рынка "Шувар" Татьяна Гетьман.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!