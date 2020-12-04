Герасимов заподозрил схему на вакцинации: из украинцев хотят выкачать более 70 млрд грн

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Личные финансы
2,6 т.
Украина весной или летом может получить вакцину

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов считает, что власти хотят заставить украинцев заплатить примерно 70 миллиардов гривен за вакцину от коронавируса.

В эфире программы "Право на владу" на "1+1" в четверг, 3 декабря, он заявил, что речь идет о "коррупционной схеме".

По словам Герасимова, власти понимают, что для прекращения эпидемии COVID-19 нужно вакцинировать 80% населения Украины. Он также напомнил словам министра здравоохранения Максима Степанова, который в одном из эфиров говорил, что вакцина будет стоить для государства примерно 37 долларов.

"Если взять количество населения и пересчитать на эту стоимость, получится, что для вакцинирования 80% украинцев нужно примерно 35 млрд грн. Есть ли эти деньги? Да. Что закладывается в бюджет 2021 года? 2,6 млрд грн", – отметил политик.

По мнению Герасимова, это значит, что власти хотят заставить украинцев покупать вакцину самостоятельно.

"Как и в ситуации с тестами, они хотят, чтобы люди прививались за собственные средства. Если посчитать, что частные компании сделают стоимость вакцины не по 37 долларов, а в два раза дороже, то получится, что они хотят выкачать из людей более 70 млрд грн", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам Минздрава, вакцина от коронавируса будет массово поставляться в страны, в том числе и в Украину, в конце весны или в начале лета 2021 года.

По словам Максима Степанова, Украина может получить 8 миллионов доз вакцины бесплатно.

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