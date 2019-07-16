Служат до 100 лет: как обогреть дом с помощью метро

Теплый воздух в тоннелях метро, на который часто жалуются пассажиры, может быть не недостатком, а преимуществом. С его помощью можно отапливать тысячи домов, которые стоят возле подземки.

Технологию, которая позволяет использовать воздух, нагретый от поездов, электроники и пассажиров, предложили ученые из швейцарской Лозанны. Как сообщает BBC, энергию от потоков горячего воздуха можно использовать в системах рекуперации тепла, чтобы обогревать или охлаждать находящиеся наверху здания.

Эта технология похожа на принцип работы холодильника.

В стенки тоннеля встраивают пластиковые трубы, наполненные теплоносителем (например, обычной водой). Холодная жидкость прокачивается по трубам, нагревается теплом тоннеля и выходит на поверхность, где попадает в систему отопления зданий.

С помощью тепла из метро можно греть дома 24.tv

Швейцарские исследователи говорят, что подобные системы дешево стоят, их легко установить, а служить они могут до 100 лет. Вот только тепловые насосы нужно менять чаще - каждые 25 лет.

Чтобы подсчитать все преимущества своего открытия, ученые установили экспериментальную систему на одной из новых и еще не открытых линий метро в Лозанне.

"Тесты показали, что с 60 тыс квадратных метров тоннелей можно собрать энергию, достаточную для отопления 1500 квартир площадью 80 квадратных метров", - рассказывает руководитель исследования Марго Пельтье.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты считают, что в следующем отопительном сезоне украинские потребители газа будут платить значительно больше. Так, эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев отметил, что летом традиционно потребляется не очень много газа. Поэтому снижение цены на газ существенно не повлияет сбережения средств как частных потребителей, так и предприятий и снижение себестоимости их продукции не произойдет.

В то же время премьер Владимир Гройсман неожиданно пообещал новое снижение цены на газ в Украине и объяснил почему.

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