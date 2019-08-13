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Экономические успехи Путина "разнесли" в сети

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В сети высмеяли успехи работы президента РФ Владимира Путина. В половине регионов страны среднего класса в августе 2019 года оказалось менее 10%. А в Крыму – 5,5%.

О благосостоянии россиян пишет в Twitter блорег Проф. Преображенский. "Нам говорят: Путин за 20 лет создал в России средний класс. Вот цифры из свежего исследования на базе данных Росстата. В 71 регионе доля среднего класса - менее 20%. В половине регионов – не более 10%. Даже в Москве и Питере - 26%. И ведь на поверку таковы же все "успехи" Путина", – написал блогер.

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Ему отвечают жители оккупированного Крыма. Они приводят статистику, что на полуострове к среднему классу себя относят менее 5% людей.

"Это ещё нормальные цифры! А нас как посадили на мель в "родной гавани", так мы скатились до 5%. Прорыв! Тот случай, когда вступили и от ботинка уже не оттереть!", – пишет пользователь Alic Cooper.

Среднего класса в России крайне мало

Среднего класса в России крайне мало

varlamov.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, средняя зарплата в Российской Федерации за последние пять лет обвалилась на 27%.

Самая распространенная зарплата в России в месяц составляет 23,5 тыс. рублей (почти 9 тыс грн. – ред), хотя чиновники говорят о цифрах вдвое больше.

В российской экономике очень скоро случится "взрыв" из-за набранных населением кредитов. Он может произойти уже в 2021 году. Об этом говорит министр экономического развития Максим Орешкин. Задолженность россиян по кредитам сейчас составляет около 8 трлн. рублей и она растет на 25% в год.

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Тема
Кризис в России
Место
Россия
Теги
Россия экономика
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Николаев Олег
Николаев Олег
Куда Путину до Порошенко. При нём средним классом стали все украинцы. Над Петром Алексеевичем ни один украинский "блорег" смеяться не смеет.
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