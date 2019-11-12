"Мне повезло": Дубилет озвучил зарплату министра и захотел от нее отказаться

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявил, что хочет отказаться от своей зарплаты на этой должности.
Об этом чиновник рассказал в интервью "24 каналу". Он уточнил, что со всеми премиями и надбавками получает около 30 000 гривен в месяц
"Но я сейчас рассматриваю, как правильно отказаться от нее, чтобы это нормально выглядело. Потому что я считаю, что государство должно платить тем, кому это действительно нужно", – пояснил он.
Говоря о зарплатах государственных чиновников, он также отмечал: "Откровенно говоря, мне благодаря Monobank повезло и я не так придирчиво смотрю на то, какая у меня зарплата. Однако у меня есть много коллег-министров и их заместителей, которым важно то, какая у них зарплата".
Напомним, в 2017 году Дубилет выступил в качестве одного из создателей банка Monobank – единственной в Украине системы виртуального банковского продукта.
facebook.com/dubilet
Как писал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Дубилет объявил об очередной волне увольнений госчиновников. В этот раз сократят 1770 должностей в Государственной службе статистики.
Министр также предложил заменить защищенные телефонные линии спецсвязи, которыми пользуется правительство, приложением для смартфонов.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!