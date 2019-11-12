"Мне повезло": Дубилет озвучил зарплату министра и захотел от нее отказаться

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявил, что хочет отказаться от своей зарплаты на этой должности.

Об этом чиновник рассказал в интервью "24 каналу". Он уточнил, что со всеми премиями и надбавками получает около 30 000 гривен в месяц

"Но я сейчас рассматриваю, как правильно отказаться от нее, чтобы это нормально выглядело. Потому что я считаю, что государство должно платить тем, кому это действительно нужно", – пояснил он.

Говоря о зарплатах государственных чиновников, он также отмечал: "Откровенно говоря, мне благодаря Monobank повезло и я не так придирчиво смотрю на то, какая у меня зарплата. Однако у меня есть много коллег-министров и их заместителей, которым важно то, какая у них зарплата".

Напомним, в 2017 году Дубилет выступил в качестве одного из создателей банка Monobank – единственной в Украине системы виртуального банковского продукта.

facebook.com/dubilet

Как писал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Дубилет объявил об очередной волне увольнений госчиновников. В этот раз сократят 1770 должностей в Государственной службе статистики.

Министр также предложил заменить защищенные телефонные линии спецсвязи, которыми пользуется правительство, приложением для смартфонов.

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