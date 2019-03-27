Дефицит продуктов в РФ: россияне останутся без важных продуктов 

В России в 2019 году ожидается дефицит молока, сметаны, сыра и рыбной продукции.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, несколько недель назад министр сельского хозяйства России "обрадовал" производителей молока. Вскоре им придется сертифицировать готовую продукцию в системе "Меркурий" (электронная система, которая помогает отслеживать грузы). Якобы, это спасет россиян от фальсификата.

С одной стороны идея, казалось бы, правильная, но с другой – приведет к перебоям в поставках молочки. Ассоциация компаний розничной торговли России (в нее входят крупнейшие сети супермаркетов) заявила, что летом ожидаются перебои и в какой-то момент с прилавков могут пропасть молоко, сметана, масло и творог.

Город Х

Помимо самой регистрации в "Меркурии" придется собирать большое количество сопроводительных документов. Без них доставить продукты не получится, поэтому часть товара будет ожидать оформления.

В открытом письме Минэкономики представители Ассоциации заявили: "Меркурий" хорошо работает в цепочке "ферма-цех". А если учесть переработку и продажу, система окажется слишком дорогой. Мол, расходы вырастут на 25-30% , а вместе с тем увеличится и стоимость продукции. Но и на этом проблемы не заканчиваются. С 1 сентября такая же проблема может возникнуть и с рыбной продукцией. Российская Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка заявила о том, что новый технический регламент позволит конфисковать продукцию.

Так, пораженную паразитами рыбу запретят продавать. Но проблема в том, что непотрошеная или живая рыба зачастую поражена паразитами. "Паразиты могут находиться и во внутренних органах, а также в мышцах рыбы, извлечь из которых микроорганизмы невозможно", — заявил вице-президент Ассоциации Александр Фомин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре в сети показали цены в оккупированной Феодосии, за год популярные продукты подорожали не менее чем на 20%.

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