Что будет с курсом доллара из-за решения МВФ: аналитик озвучил прогноз

Курс доллара в Украине в ближайшее время снизится на 10-15 коп./$. На это может повлиять новый транш МВФ.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил аналитик Егор Комов. "В перспективе ближайших семи дней мы ожидаем плавную ревальвацию гривни, которая связана с настроениями участников рынка в связи с новостью о получении очередного транша МВФ", – рассказывает Комов.

Экспортеры удерживаются от активной продажи валюты в связи с погашением НДС и получением гривни, в то время как иностранные инвесторы продолжают выходить из ОВГЗ.

Курс доллара

Какие новости повлияли на курс доллара:

Кабинет министров объявил план действий по преодолению последствий кризисных явлений, вызванных Сovid-19 и карантина;

правительство допускает сокращение ВВП страны в 2020 году на 4-8% по сравнению с 2019 годом;

Нацбанк ожидает пика уровня безработицы из-за коронавируса во втором квартале текущего года. Ранее сообщалось, что количество безработных в Украине из-за карантина выросло в мае на 48% – до 456,8 тыс. человек;

Украина вначале июня получила подтверждение о кредитном транше МВФ.

Отметим, до тех пор, пока МВФ официально не согласовал меморандум, Украина обязалась не оглашать условия кредита. Однако в СМИ уже появилась версия меморандума: Кабмин должен отменить регуляцию цены на газ. То есть тариф будет формироваться согласно рыночным механизмам.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз для Украины, разрабатывая изменения в госбюджет из-за коронавируса COVID-19. В нем указан курс гривни к доллару в среднем за год – 29,5 грн.

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