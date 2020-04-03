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3 апреля • обновлено в 10:20
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ПриватБанк озвучил четыре правила, который обязан знать каждый клиент банка

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Украинские банки пристально присматриваются к каждому клиенту. Оценивают, кто какой кредит способен оплатить, кому можно доверять, а кто уже подорвал свою репутацию. Здесь действует принцип "знай своего клиента", которым обязаны руководствоваться все финансовые учреждения.

OBOZREVATEL вместе с ПриватБанком в рамках спецпроекта "Банковские тайны" рассказывает, как наладить идеальные отношения с банком и почему это выгодно каждому. На этот раз мы публикуем правила, которые помогут вам стать любимым клиентом.

ПриватБанк озвучил четыре правила, который обязан знать каждый клиент банка

Самое главное:

  • Банк должен хорошо знать своих клиентов, понимать источник их доходов и не видеть рисков в том, на какие цели они используют полученный доход.

  • Надежным и любимым клиентом быть выгодно – можно получить лучшие условия и в будущем не тратить время на дополнительную проверку.

  • Чтобы стать любимым клиентом банка, нужно придерживаться нескольких правил.

Правило первое: будьте понятным

Логика банка проста: расходы клиента не могут превышать задекларированный доход. То есть если вы указали при заполнении анкеты клиента, что зарабатываете 10 тысяч, но на счета заходят суммы, значительно превышающие указанную сумму, у банка возникнет вопрос "Что это за дополнительные доходы?"

А если реальные доходы все-таки превышают задекларированный уровень, нужно суметь пояснить, откуда поступают деньги. Не должно быть непонятных переводов "с" и "на" посторонние счета (третьих лиц), информация о ваших операциях должна быть понятна и последовательна.

Все должно быть прозрачно и понятно. Вот почему иногда приходится подтверждать доход документами или объяснять банку некоторые операции. Диалог с банком – это нормально.

ПриватБанк озвучил четыре правила, который обязан знать каждый клиент банка

Правило второе: следите за репутацией

Кредитный рейтинг, наличие сомнительных операций – все это влияет на отношение банка к клиенту. Если хотите иметь хорошую репутацию – вовремя выполняйте все свои обязательства, следите за "чистотой" ваших операций по счетам в банке.

Кредитный рейтинг – это показатель благонадежности. Он формируется по итогам прошлых финансовых операций. К нему есть доступ у всех кредиторов, банков и микрофинансовых организаций. И каждый раз, когда вы обращаетесь за займом, финансовое учреждение проверяет ваш кредитный рейтинг.

Взяли кредит и вернули вовремя – повысили кредитный рейтинг, задержали платеж – наоборот, понизили. Свой рейтинг можно легко как исправить (погасив долги и начав платить вовремя), так и испортить.

Правило третье: будьте честным

К клиенту, который официально зарабатывает 10 тысяч, но ежемесячно пополняет карту на 100 тысяч и переводит куда-то деньги, неизбежно возникнут вопросы. И если для этого есть объективные легальные причины – например, у вас появился дополнительный доход, а деньги вы просто переводите своим родственникам – о них стоит рассказать своему банку.

Будьте честным, и тогда никаких проблем с банком у вас не возникнет.

Правило четвертое: не пропадайте

Если хотите наладить взаимовыгодные отношения с банком, недостаточно просто открыть счет и пропасть. Пользуйтесь банковскими продуктами, обновляйте свои документы, если этого просят в банке или у вас что-либо изменилось, например, адрес регистрации. Поддерживайте постоянный контакт с банком.

И не удивляйтесь, если иногда в финансовом учреждении будут просить еще раз прислать документы или объяснить какую-либо операцию. Если все соблюдают правила, банк будет стабильно работать, а от этого выиграют все клиенты.

ПриватБанк озвучил четыре правила, который обязан знать каждый клиент банка

Почему соблюдать правила – это выгодно

Чем больше банк знает о клиенте, тем лучшие условия может предоставить. Если у вас позитивная кредитная история, вы уже брали в долг и вовремя возвращали деньги, у вас стабильный легальный доход, который отображается на вашем счету – вы легко можете оформить кредит или ипотеку. Банк предложит вам более выгодные условия, чем клиенту "с улицы". Логика банка такая: риск тоже стоит денег.

К знакомому клиенту будет меньше вопросов. Если вы получаете в одном банке зарплату, подтвердили свой дополнительный доход, то в этом же банке вам будет легко получить кредит, большой лимит по кредитной карте. В глазах финансового учреждения вы – надежный и любимый клиент.

ПриватБанк озвучил четыре правила, который обязан знать каждый клиент банка

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