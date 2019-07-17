Билл Гейтс потерял место в списке самых богатых людей мира

Основатель Microsoft Билл Гейтс потерял второе место в списке богатейших людей планеты – впервые за семь лет существования рейтинга миллиардеров.

Гейтса обогнал французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно, сообщает Bloomberg. "LVMH, производитель предметов роскоши, достиг рекордного уровня в Париже и увеличил свой чистый капитал до $107,6 млрд, опередив Гейтса более чем на $200 млн", – пишет агентство.

При этом только в 2019 году Арно добавил к своему состоянию $39 млрд. Это является самым большей личной прибылью среди 500 человек в рейтинге Bloomberg.

Билл Гейтс

Состояние Билла Гейтса тоже росло – за год он заработал $17 млрд. Сейчас его капитал составляет $107 млрд. Агентство уточняет, что основатель Microsoft мог бы удержать вторую строчку, если бы не занимался благотворительностью – он передал $35 млрд в фонд Билла и Мелинды Гейтс.

На первом месте в индексе миллиардеров находится основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние превышает $125 млрд.

Как сообщал OBOZREVATEL, самый богатый человек в мире Джефф Безос потерял 35,7 миллиарда долларов из-за развода со своей женой Маккензи Безос. При расторжении брака она претендовала на газету Washington Post и космическую компанию Blue Origin, но уступила. Экс-супруге досталась четверть общей доли в компании Amazon.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал