Билет дешевле ужина: за сколько украинцы могут отдохнуть в Европе

Ужин в большинстве киевских ресторанов на двоих может оказаться дороже, чем полет в Берлин в оба направления. И хотя билеты за обещанные 5-10 евро в страны Европейского Союза еще стоит поискать, украинцы за минималку (около 4,1 тыс. грн) могут позволить себе как минимум выходные в большинстве столиц Европы.

OBOZREVATEL разобрался, куда можно дешево улететь из Украины летом.

Полет по цене ужина

В Украине с 2015-го средняя цена билета на самолет благодаря лоукостам снизилась в 10 раз, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян. В прошлом году анонсировали билеты из Киева в страны ЕС всего по 7-10 евро.

Правда, в результате, чтобы полететь по такой цене, придется ждать распродажи и покупать место в самолете задолго до полета. Если же, к примеру, сейчас планировать поездку в июле, то стоит ориентироваться на 700-1500 грн (за одного человека в одно направление).

Берлин pixabay

Самый дешевый билет, который удалось найти OBOZREVATEL, на июль из Киева – в Братиславу. За полет на Ryanair придется заплатить всего лишь 450 грн. Но даже с учетом относительно высоких цен при бронировании за месяц, хоть и с пересадками, за минимальную зарплату украинец может добраться в большинство стран Европейского Союза. К примеру, вот некоторые цены популярных направлений на июль:

Берлин – 23 евро

Братислава – 15 евро

Варшава – 19 евро

Лондон – 33 евро

Вильнюс – 53 евро

Стокгольм – 61 евро

Прага – 103 евро

Рим – 69 евро

Вена – 25 евро

Будапешт – 57 евро

Ryanair летает из Украины (Львов и Киев) в Гданск, Краков, Стокгольм, Вильнюс, Варшаву, Вроцлав, Берлин, Братиславу, Лондон. Цены варьируются от 5 до более 70 евро (зависимо от наличия багажа, направления и даты вылета). В этом году компания значительно снизила стоимость полета в Лондон.

Wizz Air на данный момент летает по 36 маршрутам из Украины. В 2019 году их количество обещают увеличить. К примеру, появится возможность добраться из Львова во Франкфурт-Хан (Германия) по цены от 759 грн. Маршрут обещают запустить со второй половины декабря.

Правда, та цена, которую указывают в пресс-службе лоукостера, не означает, что в любой момент за эти деньги можно добраться в Германию. Такая возможность будет только у тех, кто заранее купит билет по акционной стоимости.

Самолет pixabay

К примеру, если купить четыре билета в Вену из Киева (туда и обратно на двух человек) у локостера Laudamotion на 1 и 2 июля, заплатить придется 4,2 тыс. грн. Если же "потерпеть" до 24 июля и вернуться назад 25 июля, этот же лоукост предлагает 4 билета уже за 2,5 тыс. грн. Для сравнения, два билета в купе в Одессу туда и обратно из Киева обойдутся в 2,8 тыс. грн. То есть в таком случае доехать в Одессу будет дороже, чем долететь в Вену!

За 2018 год через украинские аэропорты перевезено рекордное количество пассажиров – более 20,5 млн человек. Из них 30% – лоукостами. Средняя цена авиабилета по сравнению с 2013 годом упала почти в 10 раз”, – заявил Омелян. По его словам, "Киев-Борисполь Экспресс" перевез за 5 месяцев более 300 тысяч пассажиров. На рейс уже выходят два поезда одновременно, чтобы удовлетворить спрос.

Как купить дешевый билет

Стоимость билета на лоукостер зависит от многих факторов. Причем, на некоторых направлениях билет на следующую неделю может стоить дешевле, чем перелет через две недели. Популярность направления, день недели, политика компаний, акции и т.д – все это стоит учитывать при поиске самого дешевого перелета.

Лучший способ сэкономить – спланировать поездку и купить билеты за 6-10 месяцев до дня полета. При этом дни поездки лучше "привязать" к ценам на билеты, а уже после оформить отпуск, а не наоборот.

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Кстати, бронировать жилье лучше либо как минимум за несколько месяцев до поездки, либо в тот же день, когда вы прилетаете в страну, после 13.00. Тогда все не продавшиеся номера будут стоить дешевле. Правда, всегда есть риск, что все относительно бюджетные отели и апартаменты рядом с центром будут уже заняты.

Вот здесь можно ознакомиться со списком самых дешевых городов для отпуска. Первенство занял Вильнюс, а всего в списке – 12 туристических мест.

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