Новая дерзкая схема в Украине: "раздают" квартиры и оставляют без денег

В Украине появилась новая мошенническая схема. На мобильные телефоны присылают информацию о якобы выигранной квартире, однако для того, чтобы получить приз, мошенники требуют оплатить 1% стоимости жилья.

Об этом сообщает OBOZREVATEL. Так, абоненты мобильных операторов получают СМС с текстом: "По результатам независимого отбора на терминалах самооплат вы стали владельцем квартиры".

Далее идут номера телефонов мошенников и адрес их сайта. Веб-страница имитирует дизайн компании, владеющей терминалами приема платежей. Однако жертв ловят на "розыгрышах" квартир, которые, якобы, проводятся совместно со строительными фирмами.

Подвох вскрывается, когда от "победителя" для получения выигранного жилья требуют заплатить "налог" в размере 1% от стоимости приза.

"Оплата налога на приз в налоговую инспекцию в размере 1% от себестоимости вашего выигрыша должны состояться в течение суток с момента получения SMS сообщения абонентом", – торопят мошенники своих жертв.

Пользователи форумов обращают внимание, что у фирмы, которая якобы строит "выигрышное" жилье, уставной капитал всего 10 тыс грн.

"Зарегистрирована в жилом многоквартирном доме. Я сейчас тут нахожусь, обычная старая панелька", - пишет один из пользователей форума.

Ему отвечают, что мошенничество схемы, по которой за выигрыш сначала нужно заплатить, очевидно. Но на нее могут попасться пожилые или неопытные люди.

"Когда уже люди будут понимать – если ты не участвовал в лотерее, акции и прочих мероприятиях, где есть вероятность что-то выиграть, то откуда вдруг тебе что-то на голову свалился? Вот это сложно, но нужно донести до старшего поколения, родственников и прочих", – пишет пользовательница Форума с ником "MacOS-ница".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в Украине активизировались мошенники, которые в разгар летнего сезона обманывают туристов, продавая им якобы дешевые путевки на популярные курорты.

Две такие злоумышленницы в Киеве продавали "липовые" путевки, обманув людей на 2 млн грн. Как выяснилось, в правоохранительные органы столицы обратилось 39 граждан.

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