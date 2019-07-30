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"Adidas дарит тысячи пар обуви": украинцы стали жертвами нового развода

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Во всем мире набирает оборотов новая схема мошенничества. Жителям разных стран присылают в мессенджерах новость о том, что якобы компания Adidas проводит акцию и бесплатно раздает обувь. Чтобы получить подарок, мошенники предлагают перейти по ссылке в сообщении.

Однако, по указанной ссылке – сайт, который способен украсть личную информацию, пароли и даже данные банковской карты. Как сообщает OBOZREVATEL, подобные сообщения начали приходить и украинцам. А все, кто перешли по ссылке, рискуют потерять доступ к личным аккаунтам в соцсетях. Также мошенники с помощью таких ссылок могут украсть данные банковской карты.

Мошенники атакуют украинцев

Мошенники атакуют украинцев

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В Киеве туристические мошенники обманули клиентов на 4 млн: раскрыта схема

Фишинговые сайты (от английского слова "рыбачить") воруют данные карты. Доверчивая жертва думает, что вводит данные своей карты, номер, срок действия, CVV-код и пароль для того, чтобы оплатить на сайте, например, куртку. Всю информацию копирует специальная программа, а потом с карты снимают деньги.

Напомним, ранее государственный "Ощадбанк" обнаружил мошеннический фишинговый сайт, который почти полностью дублирует официальный портал банка.

Также OBOZREVATEL писал о том, как аферисты воруют деньги с карт украинцев.

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Тема
мошенничество в Киеве
Место
Украина
Теги
мошенники схема обмана Кибератака
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