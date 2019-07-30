"Adidas дарит тысячи пар обуви": украинцы стали жертвами нового развода

Во всем мире набирает оборотов новая схема мошенничества. Жителям разных стран присылают в мессенджерах новость о том, что якобы компания Adidas проводит акцию и бесплатно раздает обувь. Чтобы получить подарок, мошенники предлагают перейти по ссылке в сообщении.

Однако, по указанной ссылке – сайт, который способен украсть личную информацию, пароли и даже данные банковской карты. Как сообщает OBOZREVATEL, подобные сообщения начали приходить и украинцам. А все, кто перешли по ссылке, рискуют потерять доступ к личным аккаунтам в соцсетях. Также мошенники с помощью таких ссылок могут украсть данные банковской карты.

Мошенники атакуют украинцев

Фишинговые сайты (от английского слова "рыбачить") воруют данные карты. Доверчивая жертва думает, что вводит данные своей карты, номер, срок действия, CVV-код и пароль для того, чтобы оплатить на сайте, например, куртку. Всю информацию копирует специальная программа, а потом с карты снимают деньги.

Напомним, ранее государственный "Ощадбанк" обнаружил мошеннический фишинговый сайт, который почти полностью дублирует официальный портал банка.

Также OBOZREVATEL писал о том, как аферисты воруют деньги с карт украинцев.

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