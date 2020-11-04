Абонплату на газ пересчитают: все украинцы через месяц получат новые платежки

В Украине с 1 января 2021-го пересчитают размер абонплаты на газ для всех потребителей. Эти деньги тратят на содержание инфраструктуры, а платить нужно ежемесячно одну и ту же сумму. Сейчас мы платим исходя из объемов потребления в 2019-м, а в следующем году сумму пересчитают уже по данным за текущий год.

О том, как и зачем пересчитают абонплату – читайте в материале OBOZREVATEL.

В Украине перед тем, как запустить рынок газа (сейчас можно самостоятельно выбирать и в любой момент менять поставщика), разделили платежку на две составляющие. Первая – газ, который использовали (платить по счетчику), вторая – расходы на содержание инфраструктуру (еще называют плата "за трубу").

Второй платеж нужно вносить ежемесячно, его и называют абонентской платой. Все украинцы обязаны платить. Даже если "Нафтогаз" устроит акцию и будет бесплатно отдавать свой товар, а вы решите отказаться от использования голубого топлива, внести абонплату все равно придется.

Идея такая: одной компании нельзя платить и за газ, и за его транспортировку. Мол, транспортировкой должны заниматься отдельные предприятия, а их услугами могут пользоваться разные поставщики. Якобы это позволит создать конкурентные условия.

Раньше за транспортировку также платили. Но значительно меньше и этот тариф включался в стоимость кубометра. Тогда те, кто много потреблял, больше платил, а украинцы, которые не использовали голубое топливо, вовсе не оплачивали "содержание трубы".

Размер абонентской платы считается исходя из потребления за прошлый год. Весь газ в кубометрах, которые потратили, умножают на тариф и делят на 12 месяцев. То, что получилось – абонплата.

Тариф у каждого облгаза свой. Он зависит и от протяженности труб, и от зарплат на предприятии, и от сопутствующих расходов. В среднем тариф колеблется около 1 грн. Те, кто используют газ для отопления, могут вносить около 100 грн абонплаты, если голубое топливо используют только для приготовления пищи, оплата может составлять около 20 грн.

"За основу берется объем потребления газа в течение "газового года". Это промежуток времени с начала октября до конца сентября. Сумма кубов газа, потребленного за год, умножается на тариф на доставку. Результат делится на 12 равных платежей, которые выплачиваются ежемесячно в течение года", – пояснили в пресс-службе Региональной газовой компании.

Сейчас мы платим исходя из объемов потребления с 1 октября 2018-го по 30 сентября 2019-го. А с 1 января будем платить из расчета того газа, который потратили с октября 2019-го по конец сентября 2020-го.

Если вы в этот период тратили больше, то вырастет и сумма в платежках. Если же экономили, то, скорее всего, сможете платить меньше.

Правда, ряд облгазов планирует пересмотреть и сам тариф. Среди них, например, Киевоблгаз. Там подсчитали, что собранных денег им не хватает: росли зарплаты, увеличивалась стоимость материалов. Поэтому и абонплата должна быть больше.

Как сообщал OBOZREVATEL,в Украине с началом отопительного сезона начнут расти цены на газ. Как предполагают эксперты, голубое топливо будет дешевле, чем в прошлом отопительном сезоне, однако значительно дороже, чем сейчас. Вместе с тем вырастут и цены на отопление.