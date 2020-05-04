Фальшивые доллары в Украине: какие купюры чаще подделывают

В Украине, по данным Нацбанка, 75% всех фальшивок в иностранной валюте – это доллары, при этом 96% подделок – 100-долларовые купюры.

Об этом говорится в статье на OBOZREVATEL.

Примечательно, что доллары подделывают по всему миру, и для многих преступников – это стал прибыльный бизнес. Причем заказать подделку можно в интернете: все необходимые контакты есть в Darknet (сегмент интернета, где проводится большая часть незаконных операций), а договориться о покупке – в Telegram.

"Валюта" оплачивается биткоинами, ее доставляют просто по почте. Чаще всего платить нужно около 30% номинала. То есть за 100-долларовую купюру просят $30", – говорится в статье.

При этом стоит отметить качество работы фальшивомонетчиков. Одна из сотрудниц отдела бухгалтерии крупной украинской компании рассказала о фальшивой 100-долларовой купюре, которая попалась ей при обмене валюты. Даже имея навыки определения подлинности валюты, не смогла самостоятельно узнать фальшивку. Более того, и специальная машинка для подсчета денег, которая должна сигнализировать о ненастоящих деньгах, пропустила лже-купюру.

Несмотря на то, что фальшивые деньги могут попасться даже в кассах банков, легальные финансовые учреждения остаются самым надежным продавцом валюты. У банков есть больше возможностей обнаружить ненастоящие деньги.

Вместе с тем в НБУ заявили, что общая ситуация с фальшивыми деньгами далека от критичной, и согласно оценкам банкиров, это скорее исключение из правила.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине распространяют фальшивые доллары, которые практически ничем не отличаются от настоящих. Определить такие банкноты можно только с помощью профессионального оборудования.

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