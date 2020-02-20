Не платили налоги: против Facebook выдвинули серьезное обвинение

Налоговое управление Соединенных Штатов обвинило компанию Facebook в неуплате налогов на 9 млрд долларов.

Соответствующий иск управление подало в суд Сан-Франциско, передает Reuters.

В США отмечают, что Facebook уклонился от уплаты налогов с помощью своей ирландской дочерней компании.

В частности, регулятор считает, что компания занизила стоимость интеллектуальной собственности, которую в 2010 году продала своей "дочке". Сумма сделки составила 6,5 млрд долларов.

В результате это позволило Facebook заплатить корпоративный налог в Ирландии по ставке 12,5%.

В США компания заплатила бы почти в три раза больше – по ставке 35%.

Американский регулятор считает, что компания занизила стоимость интеллектуальной собственности

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава налогово-финансового комитета Верховной Рады, народный депутат от фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев заявил о необходимости обложить социальную сеть Facebook налогами.

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