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4 декабря • обновлено в 12:54
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"Порожняки гоняют": сеть высмеяла запуск пустых поездов на Крымском мосту

3.1т
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Российская Федерация запустила первые тестовые поезда на Крымском мосту.

"Очевидцам удалось снять с разных ракурсов новые пассажирские поезда на Крымском мосту", – пишет в Twitter "Крыминформ".

Журналисты отметили, что составы курсируют без пассажиров. Это связано с тем, что запуск тестовый.

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На запуск пустых поездов отреагировали пользователи сети.

"Хоть бы какие грузы отправляли. Чего порожняки гоняют?" – пишет Облома Борак.

"Без лого РЖД... Кто-то стыдливо подсовывает выделенную из структуры "прокладку", чтобы обойти санкции", – отметил Константин.

Российская Федерация запустила первые тестовые поезда на Крымском мосту

Российская Федерация запустила первые тестовые поезда на Крымском мосту

"Крымский мост"

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крым Крымский мост
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Комментарии
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Вы бы ""сетевые рогули""над собой поржали,будивэльники стеклянных мостов.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Жаба мучает чубажо-пых обезьян, видать тарифы на всё не дают покоя усрагабона.
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3
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Российскя шовинистическая глупость. Вместо чтобы по-доброму жить с соседями,уважать их,то решили убивать,перевоспитывают,сами не знают зачем.
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2 из 3 ответов | показать все
Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Владимирович Владимир, угу, шовинистическая глупость - это вы про насильственную украинизацию? Когда 83% граждан Украины имеют своим родным языком русский, но вынуждены обучать детей на сельской мове, не имеющей научной терминологии, что обрекает всех детей Украины на отставание от мирового уровня? Или вы про принуждение СМИ обращаться к своим слушателям/зрителям/читателям не на том языке, на котором слушателям/зрителям/читателям удобно, а на том, который вы насильственно распространяете? Или вы про призывы вешать русских, что раздавались еще на первом Майдане? Или вы про попытки заставить большинство украинцев, особенно на юге и востоке страны, отказаться от своей идентификации, от своих предков, от своих экономических интересов, от принципов демократии и поклоняться ценностям кружевных трусиков?
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2
0
Хо Хол
Хо Хол
Smekalov Sergey, 2013 ГОД - МОСКАЛЕЙ НА НОЖИ! @ 2019 ГОД - НАТО, ПОМОЖИ(((
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