"Порожняки гоняют": сеть высмеяла запуск пустых поездов на Крымском мосту

Российская Федерация запустила первые тестовые поезда на Крымском мосту.
"Очевидцам удалось снять с разных ракурсов новые пассажирские поезда на Крымском мосту", – пишет в Twitter "Крыминформ".
Журналисты отметили, что составы курсируют без пассажиров. Это связано с тем, что запуск тестовый.
На запуск пустых поездов отреагировали пользователи сети.
"Хоть бы какие грузы отправляли. Чего порожняки гоняют?" – пишет Облома Борак.
"Без лого РЖД... Кто-то стыдливо подсовывает выделенную из структуры "прокладку", чтобы обойти санкции", – отметил Константин.
Очевидцам удалось снять с разных ракурсов новые пассажирские поезда на Крымском мосту. Это тестовые поездки, пока составы курсируют без пассажиров. Но чего-то всем уже очень не терпится 🤩#Крым #Крыминформ #Крымскиймост #поезда #испытания pic.twitter.com/ZgIAfw1DQ1— Крыминформ (@crimeainform) December 4, 2019
Российская Федерация запустила первые тестовые поезда на Крымском мосту
"Крымский мост"
Как сообщал OBOZREVATEL:
15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста.
16 мая по ней запустили движение.
В "Крымской железной дороге" заявили, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту в декабре 2019 года.
Продажа билетов на эти поезда началась в сентябре и проводится в 22 пунктах: на всех основных вокзалах и станциях районного значения, а также в городах Ялта и Судак.
Оккупанты продали более 80% билетов на первые поезда, которые пойдут из Москвы в Симферополь и обратно.
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