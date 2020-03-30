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30 марта • обновлено в 17:42
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Украина получила 80 млн евро на борьбу с пандемией коронавируса от Евросоюза

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Евросоюз дал Украин 80 млн евро (около 2,5 млрд гривен) на борьбу с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в понедельник, 30 марта, в своем Telegram-канале.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украина хочет получить от МВФ порядка $10 млрд, что будет включать $5,5 млрд в рамках трехлетней программы и $4,5 млрд помощи для преодоления коронавируса.

"ЕС выделил пакет помощи в размере 80 млн евро (почти 2,5 млрд грн), который будет направлен на поддержку украинской системы здравоохранения, экономики (в частности малых и средних предприятий) и тех, кто больше всего пострадал от кризиса", – написал Шмыгаль.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Денис Шмыгаль
Место
Украина
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