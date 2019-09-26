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27 сентября • обновлено в 19:28
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Евросоюз и Россия в топе: заробитчане отправили в Украину свыше $5 млрд

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Трудовые мигранты по итогам первых шести месяцев 2019 года перечислили в Украину 5,5 млрд долларов.

При этом во втором квартале текущего года в страну поступило 2,8 млрд переводов от заробитчан, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Это составляет около 8,1% валового внутреннего продукта страны за соответствующий период.

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Лидером по объемам переводов в Украину стала Польша – более 1,9 млрд долларов.

На втором месте – Чехия, откуда с начала года поступило около 505 млн долларов.

Замыкает тройку Россия – 498 млн долларов. Из США в Украину поступило 458 млн долларов.

Из стран Европейского Союза заробитчане перевели 3,65 млрд долларов, а из стран СНГ – 559 млн долларов.

Трудовые мигранты по итогам первых шести месяцев 2019 года перечислили в Украину 5,5 млрд долларов

Трудовые мигранты по итогам первых шести месяцев 2019 года перечислили в Украину 5,5 млрд долларов

Как сообщал OBOZREVATEL, международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует, что население четырех восточноевропейских стран ЕС (Польши, Чехии, Словакии и Венгрии) уменьшится на 4% до 2040 года.

В абсолютных цифрах это означает, что они вместе потеряют 2,6 миллиона граждан, а их общее население сократится до 61,2 миллиона человек.

При этом уменьшение трудоспособного населения в возрасте от 15 до 64 лет будет еще резче. Ожидается, что в целом восточноевропейские страны потеряют 12% такого населения или 5 миллионов человек.

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Тема
Трудовая миграция из Украины
Место
Украина
Теги
иммиграция миграция трудовая миграция
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Витовский Григорий
Витовский Григорий
Так интересно пишут. 5 млрд, именно, долларов, а потом пишут, что эти млрд, именно, долларов, переведенных в Украину, влияют на курс доллара в Украине. Я вот не понимаю, им же в Евросоюзе/России, наверное, платят евро и рублями? Или им платят налом и они покупают в Евросоюзе/России в банке доллары за евро/рубли, теряют на конвертации (я почему-то думаю, что комиссия в Европе/России будет конская), потом шлют эти доллары домой в Украину, где их родственники, меняют их на гривны и опять же теряют на конвертации? Или может эти 5 млрд $ - это корзина, наполненная несколькими валютами, где доллар занимает далеко не самый большой % места? Если так, тогда возникает вопрос к экспертам, которые вяжут эти суммы к курсу доллара в Украине. Кто в курсе, просветите пожалуйста.
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Антошин Денис
Антошин Денис
И это только официальная статистика, а на самом деле, думаю, больше.
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