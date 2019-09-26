Евросоюз и Россия в топе: заробитчане отправили в Украину свыше $5 млрд

Трудовые мигранты по итогам первых шести месяцев 2019 года перечислили в Украину 5,5 млрд долларов.

При этом во втором квартале текущего года в страну поступило 2,8 млрд переводов от заробитчан, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Это составляет около 8,1% валового внутреннего продукта страны за соответствующий период.

Лидером по объемам переводов в Украину стала Польша – более 1,9 млрд долларов.

На втором месте – Чехия, откуда с начала года поступило около 505 млн долларов.

Замыкает тройку Россия – 498 млн долларов. Из США в Украину поступило 458 млн долларов.

Из стран Европейского Союза заробитчане перевели 3,65 млрд долларов, а из стран СНГ – 559 млн долларов.

Трудовые мигранты по итогам первых шести месяцев 2019 года перечислили в Украину 5,5 млрд долларов

Как сообщал OBOZREVATEL, международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует, что население четырех восточноевропейских стран ЕС (Польши, Чехии, Словакии и Венгрии) уменьшится на 4% до 2040 года.

В абсолютных цифрах это означает, что они вместе потеряют 2,6 миллиона граждан, а их общее население сократится до 61,2 миллиона человек.

При этом уменьшение трудоспособного населения в возрасте от 15 до 64 лет будет еще резче. Ожидается, что в целом восточноевропейские страны потеряют 12% такого населения или 5 миллионов человек.

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