Европейский союз ударит новыми санкциями по России из-за Украины

Европейский союз может рассмотреть возможность введения санкций против России из-за захвата моряков ВМС Украины около Керченского пролива.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен. Поведение военных РФ в акватории международных территориальных вод на своей странице в Twitter он назвал неприемлемым.

"Россия до сих пор удерживает 24 украинских моряка. Если не выпустят в ближайшее время, ЕС придется рассмотреть возможность санкций против России", — заявил Самуэльсен.

Russia still detains 24 Ukrainian seamen. If not released soon #EU will have to look into sanctions against Russia. Unacceptable behaviour at the Sea of Azov. #dkpol