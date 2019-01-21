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МирСпорт

/Новости экономики

Европейский союз ударит новыми санкциями по России из-за Украины

1.2тЧитать материал на украинском

Европейский союз может рассмотреть возможность введения санкций против России из-за захвата моряков ВМС Украины около Керченского пролива.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен. Поведение военных РФ в акватории международных территориальных вод на своей странице в Twitter он назвал неприемлемым.

"Россия до сих пор удерживает 24 украинских моряка. Если не выпустят в ближайшее время, ЕС придется рассмотреть возможность санкций против России", — заявил Самуэльсен.

Новости
Россия пригрозила ЕС ''ответкой'' за новые санкции: подробности
Андерс Самуэльсен

Андерс Самуэльсен

Anders Samuelsen / Twitter

Иллюстрация. Санкции против РФ

Иллюстрация. Санкции против РФ

Как писал OBOZREVATEL, в понедельник, 21 января, Cовет министров иностранных дел Eвросоюза одобрил санкции за химоружие. В списке фигурируютруководитель Генерального разведывательного управления России и его заместитель.

В Кремле резко негативно отреагировали на такое решение ЕС.

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Темы
Санкции против РоссииОбострение в Азовском море
Место
Дания
Теги
Россиясанкции Керченский проливВоенно-морские силы Украины
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Комментарии на сайте не модерированы
Русский но не маскаль.
Русский но не маскаль.
Во везуха паРаше, опять полезные санкции.
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