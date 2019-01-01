Евро в Украине и ЕС: что будет с курсом в 2019 году

Экономист, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман прогнозирует, что в 2019 году евро может вырасти в цене.

"Политика Европейского центробанка свидетельствует о том, что экономика нормализовалась. Так что евро имеет шанс начать рост. В Украине европейская валюта тоже будет дорожать по отношению к гривне", – заявил Найман в комментарии "Сегодня".

По его словам, пока не стоит покупать европейскую валюту, однако уже в январе может прийти время отдавать предпочтение евро, а не доллару.

В то же время экономический эксперт и аналитик Борис Кушнирук, напротив, считает, что в Европейском Союзе нарастают проблемы, и это будет только ослаблять позиции их общей валюты.

"Проблемы носят фундаментальный характер. В Европе очень высокая социализация, социалистичность экономики. И это приводит к тому, что страны становятся неконкурентоспособными", – подчеркнул Кушнирук.

По его словам, особенно наглядно это проявилось на Франции, где проходили акции протестов.

"Провинциальные городки все больше приходят в упадок. Там размещались более простые производства, и в условиях чрезмерной социалистичности страны (большого количества выходных, социальных льгот) их продукция дорожает и становится неконкурентной. Поэтому простые производства начинают покидать страну, предпочитая страны со значительно меньшим уровнем социализации (Китай, другие азиатские страны)", – сообщил Кушнирук.

Он отметил, что на сегодняшний момент только две страны в еврозоне – Нидерланды и Германия – обеспечивают позитивную динамику развития. И за счет мощности экономик этих стран происходит удорожание экономик и слабых стран. В связи с этим, по мнению эксперта, будущее евро не очень радужное.

"С евро в долгосрочном измерении значительно хуже, чем ситуация с долларом. Как только начнется новая волна кризиса, капитал фактически побежит в доллар. И значит, доллар будет укрепляться по отношению к евро", – резюмировал Кушнирук.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе. При этом в декабре следующего года американская валюта будет продаваться по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).