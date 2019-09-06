"Это цензура": в Киеве интернет-провайдер взбунтовался из-за запрета пропагандистских сайтов

Интернет-провайдер "НетАссист" из Киева подал в суд на Национальную комиссию по вопросам регулирования связи и информатизации из-за нежелания блокировать запрещенные российские сайты.

Фото соответствующего административного иска опубликовал в Fаcebook руководитель компании Максим Тульев.

В документе сказано, что "НетАссист" требует отменить предписание регулятора, сделанное ему после проверки 16 августа 2019 года. Тогда НКРСИ зафиксировала, что провайдер не закрыл доступ к сайтам, которые телеком-компании обязаны блокировать согласно указу президента Украины от 21.06.2018 г. о применении персональных и экономических санкций.

В Киеве провайдер подал в суд из-за запрета пропагандистских сайтов epravda.com.ua

Иск провайдера из-за запрета российских сайтов Fаcebook Максима Тульева

В комментариях Тульев сообщил, что регулятор обязал компанию заплатить минимальный административный штраф. "Но тут идея в том, чтобы признать судом само требование цензуры незаконным", – отметил он.

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине часть провайдеров временно начали предоставлять доступ к запрещенной российской социальной сети "ВКонтакте". Юристы объяснили лазейку.

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