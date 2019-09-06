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8 сентября • обновлено в 11:27
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"Это цензура": в Киеве интернет-провайдер взбунтовался из-за запрета пропагандистских сайтов

8.3т Читать материал на украинском

Интернет-провайдер "НетАссист" из Киева подал в суд на Национальную комиссию по вопросам регулирования связи и информатизации из-за нежелания блокировать запрещенные российские сайты.

Фото соответствующего административного иска опубликовал в Fаcebook руководитель компании Максим Тульев.

В документе сказано, что "НетАссист" требует отменить предписание регулятора, сделанное ему после проверки 16 августа 2019 года. Тогда НКРСИ зафиксировала, что провайдер не закрыл доступ к сайтам, которые телеком-компании обязаны блокировать согласно указу президента Украины от 21.06.2018 г. о применении персональных и экономических санкций.

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В Киеве провайдер подал в суд из-за запрета пропагандистских сайтов

В Киеве провайдер подал в суд из-за запрета пропагандистских сайтов

epravda.com.ua

Иск провайдера из-за запрета российских сайтов

Иск провайдера из-за запрета российских сайтов

Fаcebook Максима Тульева

В комментариях Тульев сообщил, что регулятор обязал компанию заплатить минимальный административный штраф. "Но тут идея в том, чтобы признать судом само требование цензуры незаконным", – отметил он.

"Это цензура": в Киеве интернет-провайдер взбунтовался из-за запрета пропагандистских сайтов

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине часть провайдеров временно начали предоставлять доступ к запрещенной российской социальной сети "ВКонтакте". Юристы объяснили лазейку.

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Темы
Санкции против России Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
Тег
санкции
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Чё мучаются? Ради "свободы" слова нужно вообще интернет отключить.
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2
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Вячеслав Слава
Вячеслав Слава
Ржунимагу Феофан, так в россии так и сделают вскоре!)))))))))
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Николаев Олег
Николаев Олег
В Европе везде так
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4
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
цэмыздобулы...themyzdobuly.
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4
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