"Это цензура": в Киеве интернет-провайдер взбунтовался из-за запрета пропагандистских сайтов

Интернет-провайдер "НетАссист" из Киева подал в суд на Национальную комиссию по вопросам регулирования связи и информатизации из-за нежелания блокировать запрещенные российские сайты.
Фото соответствующего административного иска опубликовал в Fаcebook руководитель компании Максим Тульев.
В документе сказано, что "НетАссист" требует отменить предписание регулятора, сделанное ему после проверки 16 августа 2019 года. Тогда НКРСИ зафиксировала, что провайдер не закрыл доступ к сайтам, которые телеком-компании обязаны блокировать согласно указу президента Украины от 21.06.2018 г. о применении персональных и экономических санкций.
В Киеве провайдер подал в суд из-за запрета пропагандистских сайтов
epravda.com.ua
Иск провайдера из-за запрета российских сайтов
Fаcebook Максима Тульева
В комментариях Тульев сообщил, что регулятор обязал компанию заплатить минимальный административный штраф. "Но тут идея в том, чтобы признать судом само требование цензуры незаконным", – отметил он.
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине часть провайдеров временно начали предоставлять доступ к запрещенной российской социальной сети "ВКонтакте". Юристы объяснили лазейку.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.