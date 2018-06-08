"Это перегиб": Гройсман отреагировал на $46 млн премий руководству "Нафтогаза"

Премьер-министр Владимир Гройсман направил официальное письмо в адрес независимого наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", чтобы они пересмотрели свое решение о выплате сотрудникам компании 46,3 млн долларов премий.

"Я не поддерживаю такую политику высоких вознаграждений. Считаю, что они не ко времени", – заявил Гройсман, выступая в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству.

При этом премьер-министр признал, что "Нафтогаз" и его менеджмент одержал серьезную победу в интересах Украины в споре с "Газпромом".

"Речь идет о том, что мы сегодня выиграли иск у Газпрома на 4,5 млрд долларов. Именно за это и определил награду наблюдательный совет. Хотя я подчеркиваю, что моя позиция абсолютно четкая – это перегиб", – резюмировал Гройсман.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 мая наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял решение о выплате сотрудникам компании 46,3 млн долларов премий в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с российским газовым монополистом "Газпромом" по транзитному контракту.

Первую часть премии в размере 541 млн грн менеджеры получат в ближайшее время. Это 1% от объема выигрыша, уже признанного в финансовой отчетности "Нафтогаза" за 2017 год. Остальное будут выплачивать три года при условии, если российская компания выполнит требование суда.