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Есть две ключевых фигуры: Коломойский сказал, кто станет новым премьером

2.1т Читать материал на украинском

Украинский олигарх Игорь Коломойский, который поддерживал Владимира Зеленского в президентской кампании, назвал главных претендентов на пост премьер-министра.

В интервью РБК он отметил, что на данный момент у власти есть два явных фаворита.

По словам Коломойского, это замглавы офиса президента Украины по экономическим вопросам Алексей Гончарук и исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

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"В фаворитах гонки Юрий Витренко и Алексей Гончарук", — заявил бизнесмен.

Есть две ключевых фигуры: Коломойский сказал, кто станет новым премьером

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что премьер-министром будет профессиональный экономист без опыта в большой политике. При этом в партии "Слуга народа" также назвали нескольких кандидатов на этот пост.

По неофициальной информации, главным претендентом на пост премьер-министра Украины является заместитель главы Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук.

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Персоны
Игорь Коломойский Алексей Гончарук Юрий Витренко
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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Serov Oleg
Serov Oleg
лучшим был бы сам беня...клоун должен это понять..
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