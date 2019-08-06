Есть две ключевых фигуры: Коломойский сказал, кто станет новым премьером

Украинский олигарх Игорь Коломойский, который поддерживал Владимира Зеленского в президентской кампании, назвал главных претендентов на пост премьер-министра.
В интервью РБК он отметил, что на данный момент у власти есть два явных фаворита.
По словам Коломойского, это замглавы офиса президента Украины по экономическим вопросам Алексей Гончарук и исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
"В фаворитах гонки Юрий Витренко и Алексей Гончарук", — заявил бизнесмен.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что премьер-министром будет профессиональный экономист без опыта в большой политике. При этом в партии "Слуга народа" также назвали нескольких кандидатов на этот пост.
По неофициальной информации, главным претендентом на пост премьер-министра Украины является заместитель главы Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук.
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