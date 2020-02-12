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12 февраля • обновлено в 13:23
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Ермак дал указание сделать Украину инвестиционной Меккой

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Новый руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина должна стать инвестиционной Меккой.

"Наше желание, наша цель сделать так, чтобы Украина стала инвестиционной Меккой. Поэтому у нас есть конкретные шаги, программы, как это сделать", – заявил Ермак на брифинге в среду, 12 февраля.

По его словам, одним из важных направлений будет региональная политика.

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"Эту задачу получили наши губернаторы. Этим занимается правительство Украины. Этим занимаются все, кто вовлечен в программы инвестиционного развития", – резюмировал новый руководитель Офиса президента.

Новый руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина должна стать инвестиционной Меккой

Новый руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина должна стать инвестиционной Меккой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина заняла 131 место в рейтинге инвестиционной привлекательности стран мира BDO International Business Compass.

За последний год страна поднялась на три позиции в соответствующем индексе.

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Автор
Виктор Калиненко
Персона
Андрей Ермак
Место
Украина
Тег
Офис президента
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Больше, чем на полгода уринянам не даёт даже МВФ. Почему? Потому, что кастрюли имеют весьма тупую схему решения этого вопроса - перекредитовываются. И рано или поздно эта пирамида рухнет. Это одно. Другое - аццкий бардак на всех уровнях, где и концов не найти, если шо
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1
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
дал указание! А у него ПРАВО такое есть? Пусть своей жене указания дает! Хто оно такое?
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3
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Ш. Олег
Ш. Олег
Воронов Сергей, право-то у него как раз есть. Сомневаюсь, имеются ли возможности. Тут ведь какое дело? Одних указаний для того, чтобы в Украину начали инвестировать деньги, мало. Инвесторы, как правило, не являются идеалистами и меценатами, им нужно видеть перспективы подобных вложений и гарантии, что вложенные деньги не окажутся выброшенными на ветер, а вернутся, причём с прибылью. Может Ермак заинтересовать и дать подобные гарантии? Я имею ввиду, конечно, не пустые обещания "мамой клянусь!", а реальный бизнес-план.
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Питон Каа
Питон Каа
А этих мер точно будет достаточно? А чего раньше мешало? Программы были неправильные или шаги неуверенные?
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4
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Кризский Игорь, яйца вам мешают всю жизнь. Или вы просто танцевать не умеете
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1
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Питон Каа, Москали подлые мешают всю жизнь.
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