Ермак дал указание сделать Украину инвестиционной Меккой

Новый руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина должна стать инвестиционной Меккой.

"Наше желание, наша цель сделать так, чтобы Украина стала инвестиционной Меккой. Поэтому у нас есть конкретные шаги, программы, как это сделать", – заявил Ермак на брифинге в среду, 12 февраля.

По его словам, одним из важных направлений будет региональная политика.

"Эту задачу получили наши губернаторы. Этим занимается правительство Украины. Этим занимаются все, кто вовлечен в программы инвестиционного развития", – резюмировал новый руководитель Офиса президента.

Новый руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина должна стать инвестиционной Меккой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина заняла 131 место в рейтинге инвестиционной привлекательности стран мира BDO International Business Compass.

За последний год страна поднялась на три позиции в соответствующем индексе.

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