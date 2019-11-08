"Эпоха нищеты": нардеп разгромил главные цифры "бюджета-2020"

Украину с новым бюджетом, презентованным властью на 2020 год, ждет нова "эпоха нищеты".

Об этом заявил нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко в эфире "Свободы слова Савика Шустера". По его словам, все озвученные показатели имеют много нюансов.

Алексей Гончаренко Скриншот с видео

"Первый сезон будет провальным.., более того, я сейчас вам назову цифры, после который вы скажете, что где-то там, за спиной "эпохи бедности", уже подкрадывается "эпоха нищеты", – сказал Гончаренко.

Три показателя, которые, по мнению нардепа, демонстрируют реальную картину:

Минимальная пенсия (1638 грн на 1 января 2020 года, во втором полугодии она увеличится на 74 грн). По словам Гончаренко, это катастрофически мало, так как цены на продукты будут расти гораздо значительнее.

Минимальная зарплата. Нардеп обратил внимание на то, что она, согласно прогнозам, вырастет только на 13%.

Выплата молодым учителям. Гончаренко акцентировал на том, что проблема не только в начинающих специалистах. По его подсчетам, реальный рост зарплаты педагогов будет таким – "инфляция + 2%".

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров переписал бюджет Украины на 2020 год, который уже успели принять в первом чтении. Вопреки всем обещаниям, чуда не произошло. В проект не заложили ни обещанного повышения зарплат учителям, ни поднятия прожиточного минимума до "фактического уровня". Более того, урезали даже те программы, которые принимались еще правительством Гройсмана.

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