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8 ноября • обновлено в 22:59
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"Эпоха нищеты": нардеп разгромил главные цифры "бюджета-2020"

1.4т Читать материал на украинском

Украину с новым бюджетом, презентованным властью на 2020 год, ждет нова "эпоха нищеты".

Об этом заявил нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко в эфире "Свободы слова Савика Шустера". По его словам, все озвученные показатели имеют много нюансов.

Новости
Украинцам дважды пересчитают пенсии: проект бюджета на 2020 год

Алексей Гончаренко

Алексей Гончаренко

Скриншот с видео

"Первый сезон будет провальным.., более того, я сейчас вам назову цифры, после который вы скажете, что где-то там, за спиной "эпохи бедности", уже подкрадывается "эпоха нищеты", – сказал Гончаренко.

Три показателя, которые, по мнению нардепа, демонстрируют реальную картину:

  • Минимальная пенсия (1638 грн на 1 января 2020 года, во втором полугодии она увеличится на 74 грн). По словам Гончаренко, это катастрофически мало, так как цены на продукты будут расти гораздо значительнее.

  • Минимальная зарплата. Нардеп обратил внимание на то, что она, согласно прогнозам, вырастет только на 13%.

  • Выплата молодым учителям. Гончаренко акцентировал на том, что проблема не только в начинающих специалистах. По его подсчетам, реальный рост зарплаты педагогов будет таким – "инфляция + 2%".

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров переписал бюджет Украины на 2020 год, который уже успели принять в первом чтении. Вопреки всем обещаниям, чуда не произошло. В проект не заложили ни обещанного повышения зарплат учителям, ни поднятия прожиточного минимума до "фактического уровня". Более того, урезали даже те программы, которые принимались еще правительством Гройсмана.

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Темы
Госбюджет-2020 Свобода слова Савика Шустера
Персона
Савик Шустер
Место
Украина
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