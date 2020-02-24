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24 февраля • обновлено в 11:27
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Эпидемия коронавируса обвалила цены на нефть

2.2т
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Цены на нефть эталонных марок в понедельник, 24 февраля, упали в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 56,92 доллара за баррель, что на 2,8% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на 2,6% – до 52,01 доллара за баррель.

Котировки Brent

Котировки Brent

ICE Futures

Котировки WTI

Котировки WTI

ICE Futures

Новости
Нефть упадет до $10: в России забили тревогу из-за грядущего краха экономики

При этом цена российской нефти Urals опустилась на 2,8% – до 53,76 доллара за баррель.

Котировки Urals

Котировки Urals

Maanimo

Цены на нефть упали из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции (Covid-19) за пределами Китая.

Одновременно с этим обвалились азиатские биржевые индексы. В частности, южнокорейский индекс Kospi упал на 3%, а гонконгский индекс Hang Seng просел на 1,2%.

Цены на нефть эталонных марок в понедельник, 24 февраля, упали в ходе азиатских торгов

Цены на нефть эталонных марок в понедельник, 24 февраля, упали в ходе азиатских торгов

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее нефть заметно дешевела на новостях о распространении эпидемии коронавируса в Китае.

  • Коронавирус 2019-nCoV (новый штамм вируса пневмонии) впервые обнаруженный в Китае. В начале 2020 года был подтвержден факт передачи этого вируса от человека к человеку, что сразу же на порядок увеличило его опасность.

  • В Китае подтвердили сотни случаев инфицирования новым опасным коронавирусом 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку.

  • Вспышка неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй произошла еще в конце декабря, теперь же удалось подсчитать количество заразившихся.

  • Эксперты отмечают, что вспышка пневмонии нового типа может привести к замедлению роста глобальной экономики и обернется последующим спадом спроса на нефть.

  • В частности, аналитики Goldman Sachs Group понизили свой прогноз роста спроса на нефть в 2020 году почти вдвое. Прогноз цен на нефть в первом квартале был снижен на 16%.

  • По оценкам экспертов, нефтяные цены останутся низкими в первой половине 2020 года и восстановятся к концу года.

  • В феврале спрос в Китае может упасть примерно на 3,4 млн б/с, в то время как снижение в среднем составит 1,5 млн б/с в первом квартале и 0,4 млн б/с по итогам года.

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Автор
Виктор Калиненко
Темы
Коронавирус Мировые цены на нефть
Место
Украина
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Махно Володимир
Махно Володимир
с учетом востребованности нефти по всему миру, цена на нефть не должна превышать 10$
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Махно Володимир, как хорошо, что есть вы - специалисты в любой области человеческой деятельности и что вы всегда готовы высказать свое авторитетное и такое важное для мира мнение!
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