Эпидемия коронавируса обвалила цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок в понедельник, 24 февраля, упали в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 56,92 доллара за баррель, что на 2,8% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на 2,6% – до 52,01 доллара за баррель.

Котировки Brent ICE Futures

Котировки WTI ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals опустилась на 2,8% – до 53,76 доллара за баррель.

Котировки Urals Maanimo

Цены на нефть упали из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции (Covid-19) за пределами Китая.

Одновременно с этим обвалились азиатские биржевые индексы. В частности, южнокорейский индекс Kospi упал на 3%, а гонконгский индекс Hang Seng просел на 1,2%.

Цены на нефть эталонных марок в понедельник, 24 февраля, упали в ходе азиатских торгов

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее нефть заметно дешевела на новостях о распространении эпидемии коронавируса в Китае.

Коронавирус 2019-nCoV (новый штамм вируса пневмонии) впервые обнаруженный в Китае. В начале 2020 года был подтвержден факт передачи этого вируса от человека к человеку, что сразу же на порядок увеличило его опасность.

В Китае подтвердили сотни случаев инфицирования новым опасным коронавирусом 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку.

Вспышка неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй произошла еще в конце декабря, теперь же удалось подсчитать количество заразившихся.

Эксперты отмечают, что вспышка пневмонии нового типа может привести к замедлению роста глобальной экономики и обернется последующим спадом спроса на нефть.

В частности, аналитики Goldman Sachs Group понизили свой прогноз роста спроса на нефть в 2020 году почти вдвое. Прогноз цен на нефть в первом квартале был снижен на 16%.

По оценкам экспертов, нефтяные цены останутся низкими в первой половине 2020 года и восстановятся к концу года.

В феврале спрос в Китае может упасть примерно на 3,4 млн б/с, в то время как снижение в среднем составит 1,5 млн б/с в первом квартале и 0,4 млн б/с по итогам года.

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