Электроэнергия для укринцев подорожает уже в 2021 году – Минэнерго
Тарифы вырастут в первой половине 2021 года
Исполняющий обязанности министра энергетики заявил, что нынешние тарифы являются крайне низкими
Бойко добавил, что это мешает установлению рыночных правил
Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Бойко заявил, что электроэнергия для населения должна подорожать уже в первой половине 2021 года.
"Нынешние показатели, когда физические лица платят по 90 копеек за киловатт (за первые 100 киловатт потребления) являются крайне низкими", – сообщил Бойко, передает "Урядовий кур’єр".
По его словам, государственные производители электроэнергии "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" поставляют населению дешевую электрическую энергию, что мешает установлению рыночных правил.
"Перед нами стоит объективная необходимость пересмотра подходов к формированию тарифов для бытовых потребителей. А мы имеем такое: предприятия платят больше, люди – меньше. И тем, кому государство хочет помочь, оно берет деньги из бюджета, а не должно забирать средства у промышленных предприятий", – добавил Бойко.
В Министерстве энергетики Украины также отметили, что цены на электроэнергию для населения в европейских странах были такими: Болгария (10 евро за 100 киловатт час), Венгрия (10,3 евро), Эстония (12,4), Бельгия (27,9 евро) Дания (28,3 евро), Германия (30,4 евро).
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине до конца 2020 года тариф на электричество для потребителей не будут повышать.