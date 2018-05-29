"Экзистенциальная опасность": Европе предрекли неизбежный масштабный кризис

Известный американский инвестор и финансист Джордж Сорос прогнозирует, что Европа столкнется с неизбежной экзистенциальной угрозой в виде полномасштабного финансового кризиса.

Главными причинами грядущего кризиса является укрепление доллара к европейской валюте, бегство капитала с развивающихся рынков, а также расхождение позиций Европы и США по иранской ядерной программе, передает Bloomberg.

"Разрыв ядерной сделки с Ираном и разрушение трансатлантического союза между ЕС и США неизбежно окажут негативное влияние на европейскую экономику и вызовут девальвацию национальных валют на развивающихся рынках", – отметил Сорос.

В частности, доходность облигаций в еврозоне подскочила до многолетних максимумов, а крупные развивающиеся страны, включая Турцию и Аргентину, изо всех сил пытаются сдерживать последствия инфляции.

По словам американского финансиста, все, что могло пойти не так в Европе, пошло не так. Сорос подчеркивает, что миграционный кризис и политика жесткой экономии привели к власти популистов и вызвали дезинтеграцию, примером которой является Brexit.

"Европе угрожает экзистенциальная опасность, и это не фигура речи, а суровая реальность", – заявил он.

Для решения некоторых проблем Европы американский финансист предложил план Маршалла для Африки на 30 млрд евро, который должен будет финансировать ЕС, чтобы облегчить миграционное давление.

Кроме того, Сорос предложил радикальную трансформацию ЕС, в том числе отказ от статьи, которая вынуждает стран-членов вступать в еврозону.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соединенные Штаты пригрозили Европейскому Союзу санкциями.