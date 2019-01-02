Экстрадиция Фирташа: прокуроры США заподозрили возможную связь с Boeing

Компания Boeing заказала у McKinsey оценку возможности добычи титана в Индии. Для "ускорения процедуры" планировали привлечь фирму Дмитрия Фирташа Bothli Trade.

Как пишет The New York Times, "ускорение" заключалось в выдаче взяток индийским чиновникам. Украинский олигарх также назвал 8 представителей индийских властей, которые могли бы оказать содействие Boeing. Их имена были опубликованы на слайде презентации PowerPoint, который позже стал доказательством в деле.

Американские прокуроры аргументировали запрос об экстрадиции, в том числе, отчетом консалтинговой компании McKinsey. Хотя Фирташ отрицает, что готов был платить взятки.

Дмитрий Фирташ

Как сообщал OBOZREVATEL, Фирташа задержали 12 марта 2014 года в столице Австрии по запросу ФБР США и поместили в следственный изолятор.

Однако уже 21 марта Фирташ был освобожден под рекордный залог в 125 млн евро, деньги для которого, по данным источника OBOZREVATEL, были внесены российскими бизнесменами Аркадием и Борисом Ротенбергами, считающимися близкими к Кремлю. Братьев называют бывшими спаринг-партнерами президента России Владимира Путина по дзюдо.

В декабре 2017 года Апелляционный суд Вены отказал в экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа в Испанию.