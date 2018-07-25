Экспресс из Киева в "Борисполь": появились первые фото строительства масштабного проекта

В аэропорту "Борисполь" рядом с терминалом D начали строить посадочные платформы для скоростной железнодорожной линии из Киева.

В 200 метрах от входа в терминал планируют возвести две платформы для приема рельсовых автобусов, которые соединят украинскую столицу с крупнейшим аэропортом страны, сообщает avianews.com.

Кроме того, строители сделали насыпь для укладки полотна от действующей железнодорожной ветки к месту пересечения с автомагистралью Киев-Борисполь-Харьков.

Также ведутся работы по обустройству грунта для укладки насыпи со стороны аэропорта.

avianews

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avianews

Напомним, что железнодорожное сообщение с "Борисполем" пообещали достроить до 1 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее и.о. главы "Укрзалізниці" Евгений Кравцов назвал стоимость поездки.