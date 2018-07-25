Экспресс из Киева в "Борисполь": появились первые фото строительства масштабного проекта

В аэропорту "Борисполь" рядом с терминалом D начали строить посадочные платформы для скоростной железнодорожной линии из Киева.
В 200 метрах от входа в терминал планируют возвести две платформы для приема рельсовых автобусов, которые соединят украинскую столицу с крупнейшим аэропортом страны, сообщает avianews.com.
Кроме того, строители сделали насыпь для укладки полотна от действующей железнодорожной ветки к месту пересечения с автомагистралью Киев-Борисполь-Харьков.
Также ведутся работы по обустройству грунта для укладки насыпи со стороны аэропорта.
avianews
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avianews
Напомним, что железнодорожное сообщение с "Борисполем" пообещали достроить до 1 декабря.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее и.о. главы "Укрзалізниці" Евгений Кравцов назвал стоимость поездки.