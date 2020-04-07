Экономист пояснил тактику Путина в нефтяной войне

Президент России Владимир Путин с помощью своих манипуляций с ценами на нефть хочет поднять вопрос о смягчении санкций против Москвы.

Об этом написал британский экономист, эксперт по вопросам Украины Тимоти Эш в блоге для НВ.

"Игра Путина в войне цен за нефть всегда заключалась в том, чтобы поднять вопрос смягчения санкций, и похоже, что именно так сейчас и происходит. Помощь, оказанная Россией США для борьбы с Covid-19 на этой неделе, хорошо подыгрывает ожиданиям Трампа на возобновление сотрудничества с Путиным — ну любит дядя все те московские гостиницы", – написал он.

Эш отметил, что Россия и США также начали сотрудничать по вопросу Венесуэлы, что является сигналом о желании Путина закончить "холодный период" в отношениях между странами.

"Тем не менее не будет никакой договоренности по нефти, пока Путин не получит именно то, чего хочет: надежных гарантий, что санкции будут сняты. Кроме того, он хочет, чтобы Трамп вернул его в топ-команды глобальных лидеров G8 или даже устроил какую-то G2−3 — задумайтесь о Ялте-2, где Трамп и Путин могут поделить мир на соответствующие зоны влияния — считайте, что Венесуэла/Куба отойдут США, Украина и бывшие советские республики останутся России (возможно, еще бывшие балтийские), Турция для США, Сирия — для России, а по трофеям в Ливии и остального Ближнего Востока договорятся", – пояснил экономист.

Он добавил, что спешка Путина связана с президентством Трампа и вероятной победой потенциального Байдена и демократов в ноябре 2020 года, поскольку последние ужесточат санкции против России за все путинские грехи прошлого.

Нефть

"Когда я говорю "быстро", то имею в виду желание Путина сыграть план за недели-месяцы, однако тайминг тесно связан с избирательным циклом в США. Поэтому все не обязательно развернется на этой или на следующей неделе, и я предполагаю, что он хочет покончить с этим к середине года — полагая, что после Covid-19 любой саммит великих держав станет легче организовать. И делаю ставку на то, что к сентябрю Путин захочет, чтобы все эти разговоры были скреплены соглашениями и подписями — и некий большой жест / символический саммит будет входить в эти планы, как в свое время произошло с встречей Рейгана и Горбачева в Рейкьявике", – заключил Эш.

Как сообщал OBOZREVATEL, сделка Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), куда входит 13 государств, и ее партнеров (вместе – ОПЕК+) по сокращению добычи нефти прекратила свое действие 1 апреля.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о завершении нефтяной войны между Россией и Саудовской Аравией.

При этом в то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что консультаций глав России и Саудовской Аравии по вопросу цен на нефть в ближайшее время не планируется. По его словам, сейчас нет и речи о новой сделке взамен ОПЕК+ для стабилизации на рынке нефти.

Встречу стран ОПЕК о возможном сокращении добычи нефти и прекращении ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией перенесли с 6 апреля на 9 апреля 2020 года.

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